Mi scuso in premessa se urterò la sensibilità di molti, mi cospargo il capo di cenere, ma non posso tacere. L’onestà intellettuale che mi contraddistingue impone che non stia zitto. Non sopporto i ristoranti stellati. Ecco, l’ho detto. Qualcuno potrebbe sentenziare che si tratta della classica situazione della volpe e l’uva (siccome la quadrupede non ci arrivava se ne andò dicendo che era verde, meglio specificare di questi tempi). Io non ci vado per scelta.
Non sopporto quel clima affettato e lezioso che ti accoglie già all’ingresso. Signore benvenuto, signore si accomodi, signore cosa gradisce, signore che bel maglione (questo lo accetto). Che noia. Le persone che piacciono alla gente che piace mi direbbero che andare in uno stellato non è semplicemente mangiare (troppo banale): è un’esperienza. Ecco, quando ti dicono che qualcosa è un’esperienza significa che costa moltissimo senza un apparente motivo. Il quid pluris è appunto l’esperienza.
Al di là del fatto che gli spiegoni prima di ogni portata mi devastano l’anima, quel cameriere sempre dietro le spalle che controlla il livello di vino nel bicchiere mi mette ansia e poi non digerisco. Io che nella vita sono un reazionario convinto, propongo una forma di resistenza: ogni volta che qualcuno mi propone una cena in uno stellato (o comunque in un posto da almeno 100 euro a persona) io accendo il camino e cucino croste di formaggio alla brace. Le adoro, mi fanno impazzire. Le accompagno con un bel bicchiere di rosso corposo. Una cena stellare.