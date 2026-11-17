Da Mino Martinazzoli vanno tolti molti aneddoti e scelti un paio. La sua natura di intellettuale originale, prestato o no alla politica, il suo essere prima della politica sta dentro una personalità aneddotica e paradossale. Cioè aneddoto e paradosso restano due costituenti e ricostituenti della sua testimonianza.
Ecco il primo aneddoto. Martinazzoli è sindaco di Brescia, ci chiama e dopo averci insultato per non averlo avvertito della fatica di fare il sindaco, estrae dal cassetto della scrivania un fazzoletto. Lo tratta come una reliquia, mostra macchie di sangue ormai rosa e interroga: «Di chi è?». È il dono di una persona bresciana, forse della Franciacorta, ove i muri inneggiano ancora al martire di Belfiore, 3 marzo 1853: «È il fazzoletto di Tito Speri». Quel pomeriggio di tardo inverno, Martinazzoli ci fece toccare un lembo del fazzoletto, si commosse e quasi ci ordinò a commuoverci per via di quella forza sentimentale che era abile a passare.
Il carisma si compone pure di quella che oggi si chiama empatia. Martinazzoli amò indignarsi e commuoversi assieme, meno ridere, poiché, ci disse durante un giro in fiera al paese, davanti a un coetaneo del 1931 troppo aperto alle risa, «cosa ci sarà mai da ridere tanto, visto che poi dobbiamo morire...». La predicazione di Martinazzoli in tanti paesi e città bresciani e italiani fu composta da un periodare complicato, non sempre traducibile. Eppure gli applausi erano totali e lunghi. Gli amici del paese, cui dedicava soprannomi che rimasero fino alla morte, Pilon, Joe, Teddy – nomi presi dai romanzi di Hemingway e Steinbeck – venivano ad ascoltarlo e alla fine della conferenza si riunivano storditi, con lo stesso giudizio: «Me go capìt niènt, ma però Mino lè 'n gran brào...», io non ci ho capito nulla, però Mino è bravissimo.
Qui si incrocia la cellula martinazzoliana composta da metafore, paradossi e aneddoti, per il gusto di applicare le migliaia di letture e allenare una memoria straordinaria. Mino, nelle ore bianche di giorni senza scuro, cantava Paolo Conte. In auto, di solito, era Aldo Gregorelli, voce rauca e buona intonazione, a tirarlo sotto: «Via via vieni via di qui...» ed era una pausa inattesa. Cantavano con la sigaretta in bocca e a bordo scendeva una nebbia tre volte peggiore della nebbia nostra di Orzinuovi. E c’erano le sfide delle poesie e delle prose, dei versi indimenticabili, sempre in auto.
Mario Luzi tra i poeti preferiti: «La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file di anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene...». Sfidava i due disgraziati di turno a proseguire... Scena muta. Apriva poi con un verso di Giorgio Caproni e per noi era buio pesto: «Pastore di parole, la tua voce che può?...». Il lunedì, verso le 11, al nono piano di via Gramsci, si trovava la schiera breve dei «coraggiosi».
Lui era steso com’era lungo, fumava e mostrava un polso magro avvolto da un orologio lussuoso, piatto e molto blu. Se era giornata ti chiedeva dei figli e del paese, altrimenti, se ti andava bene ti interrogava sull’ultimo libro letto e ogni tanto te ne dava uno da leggere a casa, come un prof. Spesso ci incaricava di una cortesia: «Salutami Giuseppe, eravamo in banco assieme all’Arnaldo. Gli voglio bene: magari non siamo d'accordo su alcune cose, ma io gli voglio bene». Ogni tanto, il presidente Giuseppe Camadini saliva le scale del giornale e capitava di trovarci su una specie di spiazzetto prima dell’entrata. Gli andavo incontro e riferivo il saluto di Martinazzoli. Risposta: «Anch’io gli voglio bene. Lui, Mino e i suoi, insistono a dire dei cattolici democratici e io gli rispondo che se uno è cattolico non può essere che democratico».
E così avanti, però era un tempo in cui certe parole camminavano in giro per la città e uno le ascoltava. Vi racconto questo aneddoto noto a pochi e incredibile. Presenti il segretario particolare di Martinazzoli, Domenico Bertarini, paziente e svelto e il dopo di lui Gianbattista Groli al ministero di Grazia e Giustizia, ore 17 circa, un venerdì di inverno ormai svenato, tempo rincasare in auto: Martinazzoli strizzava sull'aereo e non aveva la patente. Disatteso arriva Rudolph Giuliani, allora procuratore di New York, poi sindaco. Con lui un codazzo di dirigenti e guardie in borghese.
Martinazzoli non conosce l’inglese, Bertarini neppure e Giuliani chiede una cosa di importanza feroce: «Tu mi dai Gaetano Badalamenti, adesso in Spagna, su cui voi avete il diritto di prelazione ed io ti consegno Buscetta». Così, all’americana. Martinazzoli prende tempo e apre allo scambio. Al ritorno si interroga e interroga: «In ogni caso, Badalamenti mica ce lo rubano, lo imprestiamo e dopo toccherà a noi processarlo». Come puoi chiudere un Martinazzoli-aneddoto? Con un verso di Luzi o di Paolo Conte: «Via, via vieni via di qui...».