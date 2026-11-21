Ci sono incontri che accendono una luce nuova su anfratti di vita che credevamo di conoscere. Succede quando lo sguardo supera la superficie dell’ovvio e intercetta il battito segreto dei simboli che animano la materia. Non me ne ero mai accorta finché ho visto un uomo entrare in un albergo saltando, per non calpestarlo, il logo impresso sullo zerbino. Dove io avevo notato un semplice marchio commerciale, lui aveva colto una presenza viva.
Chi era costui e perché quel gesto? Mi si aprì un mondo. Quello sconosciuto, che presto avrei scoperto chiamarsi Sergio Bianco, sapeva leggere e concentrare in ogni emblema la visione che pulsa nella mente e nel cuore di chi guida l’impresa. Autore dell’opera Logogenesi, Sergio mi spiegò come il simbolo di un’attività fosse «il segno tangibile forgiato su misura con preciso metodo e portato a terra per rappresentare un ideale»; non quindi una mera etichetta di riconoscimento, ma l’essenza stessa dell’azienda condensata in un’unica immagine. Di più. Sergio, che da quarant’anni traduce l’invisibile in tratto grafico, mi rivelò che il marchio non è solo la punta energetica dell’impresa, ma lavora silente, giorno e notte, con lei e per lei. Del resto la storia dell’umanità è costellata di tracce che custodiscono significati profondi.
Penso all’aquila imperiale che, da Roma a Napoleone, non evocava soltanto il potere, ma anche la forza, la visione dall’alto e l’invincibilità, o all’occhio di Horus che, nell’antico Egitto, rappresentava la guarigione, la protezione regale e la buona salute. «Osserva i geroglifici egizi – dice Sergio –. Quando il faraone è scolpito con il piede sinistro in avanti, al suo fianco è rappresentato il passato, mentre se è il piede destro proteso, vicino a lui ci sono le azioni future. Anche la nostra scrittura procede da sinistra verso destra, accompagnando simbolicamente il movimento della vita. Così è per il Logo che deve conservare il passato, radicarsi nel presente e orientarsi al domani».
Cerchi, triangoli, proporzioni auree e altre figure appartenenti alla geometria sacra si ritrovano ovunque in natura, dalle nervature delle foglie al seme della vita. Per questo, quando un simbolo nasce nel rispetto di queste relazioni, sembra parlare una lingua universale che intuitivamente riconosciamo come armonica.
«Il logo non è obbligatorio – ricorda Sergio –. Molto meglio il silenzio di una scritta neutrale. Un marchio incapace di rispettare i codici della Logogenesi, infatti, lavora contro gli interessi dell’impresa». Lasciare il segno, dunque, non è un atto di vanità commerciale. È un gesto di responsabilità nei confronti del proprio sogno. È dare forma visibile a un’intenzione affinché continui a vivere oltre chi l’ha generata.
Lo stesso vale per noi. Ripenso a quel salto sullo zerbino, all’inizio di tutto. E se fossimo tutti simboli viventi, scintille incarnate in cammino che meritano di non essere mai calpestate? Quella luce che portiamo impressa nello sguardo ci interroga di continuo, chiedendoci se siamo fieri di ciò che stiamo creando. Perché la vera domanda è una sola: siamo ancora chi abbiamo scelto di essere, o abbiamo permesso a qualcuno di offuscare il nostro luccichio?