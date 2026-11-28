Chiudo gli occhi. Immagino di indossare i panni di Habibou.
«È il 2014, abito in Mali nel villaggio di Koungo. Ho diciassette anni e sono un uomo fatto e finito anche perché, per la nostra cultura soninké, a quindici anni sei già maggiorenne. Vengo da una famiglia di contadini, studio, lavoro e sono considerato uno che sta bene. Ma qui non si può più stare. La nostra casa trema per una guerra che, da due anni, spegne le scuole, semina terrore e strappa i ragazzi alla vita. Ho il fiato corto di chi sa che restare significa rischiare il rapimento da parte dei jihadisti o la morte, e che un visto regolare è possibile solo ai potenti. Sento il peso di un addio che non ho scelto. È il 10 marzo quando parto via terra per cercare un futuro. Alle mie spalle le lacrime degli affetti più cari, il profumo della terra lavorata, il ricordo di una corsa a cavallo che sembrava libertà.
Il deserto del Mali diventa subito una prova feroce: i camion affollati da oltre sessanta persone, le notti senza strada, la polvere che mi entra negli occhi, i posti di blocco dove la vita ha un prezzo e la paura ti consuma le viscere. Giù dal camion si cammina nel buio senza fare domande sospesi tra il silenzio e la preghiera, sperando di superare il confine. Poi l’Algeria, Ghardaïa, il lavoro faticoso, la fame dei giorni senza risposte e un’incertezza che non concede tregua. Il passo verso la Libia è un abisso ancora più profondo: ventitré giorni di caos, il ricatto, l’essere venduti e trattati come merce di scambio, la prigione fino a quel 7 febbraio 2015 quando, per svuotare il carcere, ci obbligano a salire su di un barcone. Lì, stretto con altri novanta corpi tra il gelo dell’acqua e il nulla, solo la voce della preghiera tiene vivo l’ultimo brandello di speranza. Lasciamo la riva e, giunti in mare aperto, ci abbandonano lasciandoci un’unica beffarda indicazione: seguire la stella. Per nostra fortuna veniamo soccorsi. L’arrivo a Lampedusa rende il mio respiro più lieve, ma il cammino è ancora tutto da costruire. Arrivo ad Azzano Mella nel Bresciano dove volti che non giudicano, mani tese e un letto mi restituiscono dignità. A seguire, nonostante il lavoro sicuro, affronto anni di attesa, i dinieghi del permesso di soggiorno, i ricorsi. Proprio quando ogni speranza pare spegnersi, arriva l’abbraccio di una famiglia bresciana che mi adotta trasformando la mia solitudine in radici e confermando le parole di mia madre sul mio dono di sapermi far amare.
Oggi, felicemente sposato, guardo mio figlio di un anno crescere e, oltre al lavoro tra gli scaffali di una libreria, faccio il mediatore culturale grazie al master conseguito all’Università Cattolica. Sono fortunato. E pieno di gioia».
Riapro gli occhi. Torno a essere Bianca, ma sento ancora addosso il battito di quel viaggio. Habibou potrebbe essere nostro figlio. Se lo fosse, ergeremmo comunque muri di giudizi e generalizzazioni o, immaginandoci la scena di lui o lei costretti a partire verso l’ignoto, addolciremmo lo sguardo? Basta un cambio di prospettiva: dietro ogni volto vive una storia che, dopo aver attraversato l’impossibile, chiede solo di essere ascoltata. E, magari, anche accarezzata.