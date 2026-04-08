Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & FuturaEconomia

Parità di genere e gender gap: il 29 aprile l’incontro di GdB&Futura

Nella sede di Btl alle 17.30 faccia a faccia con focus anche sull’empowerment femminile: interverranno De Maio e Capoferri (Btl), Bannò (UniBs), Zini (Pro Brixia), Bertolotti (Ibs Cosulting) e Zanini (InnexHub). Iscrizioni aperte
A Brescia le donne guadagnano il 29% in meno rispetto agli uomini
A Brescia le donne guadagnano il 29% in meno rispetto agli uomini
AA

La parità di genere resta una delle sfide più attuali per le imprese bresciane, pur in un contesto in cui rallentano altre grandi trasformazioni, dalla quella digitale a quella ambientale. Una sfida sì sociale ma anche economica, vero e proprio motore di crescita competitiva. Per questo il tema sarà al centro del secondo incontro del ciclo «Competere nel cambiamento: Esg, intelligenza artificiale e impresa», organizzato dal Giornale di Brescia nell’ambito di GdB&Futura.

I relatori

Il faccia a faccia si terrà mercoledì 29 aprile alle 17.30 nella sede di Btl-Banca del Territorio Lombardo, in via Sostegno 58 a Brescia. A portare contributi e punti di vista, dopo il saluto del direttore generale di Btl Matteo De Maio, saranno Francesca Capoferri, amministratrice di Btl, Mariasole Bannò, professoressa di Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi di Brescia e presidente della Commissione Pari opportunità del Comune, insieme a rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale: Roberto Zini, presidente di Pro Brixia, Alberto Bertolotti, ceo di Ibs Consulting, e Cristina Zanini, direttrice di InnexHub. A moderare iil giornalista Stefano Martinelli.

Dibattito che si inserisce in un contesto dove il divario tra uomini e donne continua a manifestarsi in modo concreto, soprattutto nel mondo del lavoro: dalle opportunità di carriera ai livelli retributivi, fino alla presenza nei ruoli decisionali. Anche nel territorio bresciano i dati confermano una distanza significativa: le donne arrivano a guadagnare fino al 29% in meno rispetto agli uomini, segno di una disparità ancora radicata secondo il Rapporto sulla parità occupazionale e salariale nella provincia di Brescia. L’incontro si propone come un momento di confronto su questi temi, con l’obiettivo di approfondire le cause del gender gap e individuare strategie di empowerment femminile.

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sull’apposita pagina di Eventbrite raggiungibile a questo link.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incontrogender gapempowermentparità di genereBtl
Icona Newsletter

@Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario