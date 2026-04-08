Parità di genere e gender gap: il 29 aprile l’incontro di GdB&Futura

La parità di genere resta una delle sfide più attuali per le imprese bresciane, pur in un contesto in cui rallentano altre grandi trasformazioni, dalla quella digitale a quella ambientale. Una sfida sì sociale ma anche economica, vero e proprio motore di crescita competitiva. Per questo il tema sarà al centro del secondo incontro del ciclo «Competere nel cambiamento: Esg, intelligenza artificiale e impresa», organizzato dal Giornale di Brescia nell’ambito di GdB&Futura.

I relatori

Il faccia a faccia si terrà mercoledì 29 aprile alle 17.30 nella sede di Btl-Banca del Territorio Lombardo, in via Sostegno 58 a Brescia. A portare contributi e punti di vista, dopo il saluto del direttore generale di Btl Matteo De Maio, saranno Francesca Capoferri, amministratrice di Btl, Mariasole Bannò, professoressa di Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi di Brescia e presidente della Commissione Pari opportunità del Comune, insieme a rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale: Roberto Zini, presidente di Pro Brixia, Alberto Bertolotti, ceo di Ibs Consulting, e Cristina Zanini, direttrice di InnexHub. A moderare iil giornalista Stefano Martinelli.

Dibattito che si inserisce in un contesto dove il divario tra uomini e donne continua a manifestarsi in modo concreto, soprattutto nel mondo del lavoro: dalle opportunità di carriera ai livelli retributivi, fino alla presenza nei ruoli decisionali. Anche nel territorio bresciano i dati confermano una distanza significativa: le donne arrivano a guadagnare fino al 29% in meno rispetto agli uomini, segno di una disparità ancora radicata secondo il Rapporto sulla parità occupazionale e salariale nella provincia di Brescia. L’incontro si propone come un momento di confronto su questi temi, con l’obiettivo di approfondire le cause del gender gap e individuare strategie di empowerment femminile.

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sull’apposita pagina di Eventbrite raggiungibile a questo link.