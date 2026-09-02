Non solo stalle: la tecnologia rivoluziona la produzione di latte

L’identikit della stalla da latte bresciana, negli ultimi quaranta anni, è completamente cambiato. Una stalla del 1982 aveva – in media – una quindicina/ventina di vacche, era fortemente basata sul lavoro familiare, aveva una mungitura relativamente semplice ed una gestione dell’alimentazione meno sofisticata. Una moderna azienda professionale del Bresciano può facilmente avere 200-500 capi, strutture separate per lattazione, asciutta e rimonta, razione unifeed, controllo informatizzato della mandria, ventilazione e raffrescamento estivo, sensori per attività e ruminazione e, in un numero crescente di casi, robot di mungitura.
Tecnologia
La zootecnia bresciana continua, infatti, a guardare all’innovazione con attenzione e concretezza. Tra le tecnologie sempre più presenti negli allevamenti da latte ci sono i robot di mungitura: strumenti che permettono di automatizzare una delle fasi più delicate della gestione quotidiana della mandria. Secondo i dati elaborati da Aral - Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, nel 2025 in Lombardia sono presenti 444 allevamenti dotati di robot di mungitura, per un totale di 1.038 robot installati.
La provincia di Brescia si conferma tra i territori leader con 90 aziende, 204 robot e oltre 12.300 bovine da latte, pari a quasi il 20% degli impianti presenti in Lombardia; nel 2021 la nostra provincia aveva 124 robot in 57 aziende, ciò significa che in pochi anni l’aumento è del 65%.
Confagricoltura Brescia ha recentemente elencato numerosi allevamenti che utilizzano i robot di mungitura diffusi in vari Comuni: da Ghedi a Leno; da Orzinuovi a Montichiari; da Castenedolo a Pontevico senza dimenticare, fra gli altri, Borgo San Giacomo, Carpenedolo, Chiari, Calvisano, Pompiano, Remedello, Gussago ed altri.
La crescita è stata costante negli ultimi anni: dal 2020 al 2025 il numero delle aziende lombarde che hanno scelto la mungitura robotizzata è aumentato del 74%, passando da 246 a 427 aziende. Parallelamente è cresciuto il numero di bovine gestite con questa tecnologia, che oggi rappresentano il 12,1% del patrimonio bovino da latte regionale, rispetto al 7,2% del 2020. Di certo l’allevamento moderno funziona sempre meno secondo la logica «più vacche = più latte» e sempre più secondo quella «maggiore produttività per vacca + maggiore efficienza aziendale».
Per Brescia il confronto con il passato è particolarmente forte: in poco più di quarant’anni siamo passati a un sistema in cui una parte importante del latte viene prodotta da aziende con centinaia di capi ad un sistema molto concentrato e altamente produttivo. Un punto di partenza solido è il Censimento Istat 1982: in provincia di Brescia c’erano 8.965 aziende con vacche da latte e 151.043 vacche, quindi appena 16,8 vacche per azienda. Già rispetto al 1970 le aziende erano diminuite del 44%, mentre le vacche erano aumentate del 10%. Oggi il quadro è completamente diverso.
I numeri oggi
Brescia rimane la provincia lombarda con la maggiore concentrazione bovina: nel 2024 deteneva circa il 30,1% di tutti i bovini della Lombardia. E soprattutto produce una quantità sostanziosa di latte: nell’annata agraria 2025/’26 le consegne della provincia di Brescia sono state circa 1,786 milioni di tonnellate, +3,56% rispetto all'annata precedente.
Un altro cambiamento fondamentale è la produttività. La selezione genetica, l’alimentazione di precisione, il miglioramento delle strutture e della gestione sanitaria hanno fatto crescere enormemente la quantità di latte prodotta da ogni vacca. Questo ha però creato nuovi problemi: investimenti elevati, necessità di personale specializzato, volatilità del prezzo del latte e dei mangimi, benessere animale, gestione dei reflui, emissioni e soprattutto stress da caldo, che negli ultimi anni sta diventando una questione economica seria.
Accanto ai benefici tecnici, il robot può incidere sull’organizzazione del lavoro in azienda, riducendo il peso fisico e la ripetitività delle operazioni. Questo non significa sostituire l’allevatore, ma valorizzarne il ruolo: la tecnologia funziona davvero solo quando è accompagnata da competenza, osservazione e capacità gestionale.