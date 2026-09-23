Come funziona TrovArtigiano, la piattaforma per trovare professionisti

Trovare un artigiano via WhatsApp. Un idraulico, un panettiere, un elettricista. Ma non solo: l’elenco è lunghissimo e comprende, di fatto, tantissimi settori dell’artigianato di cui un cittadino potrebbe aver bisogno. Dalle riparazioni domestiche alla pasticceria. Trovartigiano è la piattaforma ideata da Assoartigiani per mettere in contatto i cittadini con i professionisti della provincia di Brescia più vicini a loro, tramite un sistema di intelligenza artificiale, operativo tramite un portale web oppure direttamente attraverso l’applicazione di messaggistica. Attivo dal 23 settembre, è stato presentato il 16 settembre durante un incontro in sala Libretti nella sede del Giornale di Brescia, moderato dal direttore del quotidiano, Giorgio Bardaglio. Ma come funziona la nuova piattaforma?
Per i cittadini
I punti di accesso sono due, spiega Michele Cresceri, referente tecnico del progetto TrovArtigiano e titolare di Mimir Srl, un’azienda bresciana di sviluppo di software. Il primo è un modulo che si trova sul sito di Associazione artigiani Brescia, in cui l’utente deve inserire il proprio nome, l’indirizzo dell’intervento, la sua tipologia e una descrizione della richiesta.
Al secondo metodo si accede invece, sempre dalla stessa pagina web, cliccando sul pulsante «Scrivici su WhatsApp»: «Se lo si fa da uno smartphone, automaticamente si apre WhatsApp con il contatto di TrovArtigiano direttamente aperto. Qui l'agente che risponde a WhatsApp è un agente di intelligenza artificiale con Gemini che raccoglie le informazioni al cittadino: nome e cognome dell’utente, tipo di intervento che deve essere effettuato e localizzazione del luogo dove la richiesta deve essere svolta».
La comodità di questo strumento sta nella sua natura dinamica, perché, di fatto, si espongono le proprie richieste a un agente, anche se artificiale: «L'agente AI le raccoglie anche in maniera disordinata, non serve uno schema definito di domande con cui raccogliere le informazioni. Una volta che l'agente ha reperito tutti i dati sulla richiesta di intervento, chiede al cittadino la conferma dell'inserimento e delle informazioni raccolte. Se il cittadino conferma, inizia a cercare l'artigiano che può rispondere alla prestazione a cui lui ha inserito. Lo fa ovviamente a partire dai professionisti che si sono iscritti alla piattaforma».
La selezione dell’artigiano
Ma come viene scelto l’artigiano? «Una volta che l’agente AI ha trovato la categoria di artigiano di cui c’è bisogno, stila una lista di professionisti che possono rispondere al servizio: la stila in base alla distanza geografica, dal punto in cui è stato richiesto l'intervento alle sedi dei vari artigiani che si sono inseriti nel portale».
A questo punto, una volta redatta la lista degli artigiani, l’agente AI «incomincia a contattarli uno per volta. Fornisce loro informazioni generiche di intervento, tipologia e localizzazione. Una volta contattato, l'artigiano ha 90 minuti per accettare o rifiutare l'intervento: se accetta gli vengono inviati, sempre su WhatsApp, i dati completi dell’utente che ha inserito la richiesta. Se invece rifiuta o non risponde entro 90 minuti, l'agente AI va a prendere il secondo della lista e continua così fino a quando non trova un match tra artigiano e cittadino».
Gli artigiani
E gli artigiani come possono candidarsi? «Possono iscriversi sempre dalla pagina di Assoartigiani: inseriscono nome, cognome, dati aziendali, sedi aziendali, primarie, secondarie e una volta registrati, ricevono un’e-mail di conferma con la possibilità di confermare la password per l'accesso alla propria area e gestire le informazioni dell'archiviante».
Al portale dedicato agli artigiani, i professionisti accedono con username e password, « e all'interno possono vedere le richieste che sono arrivate o inserire e modificare le informazioni della propria attività». Tutto con una garanzia di affidabilità: «La titolarità del progetto resta di Associazioni artigiani, che fa da garante della qualità degli artigiani, occupandosi di accettare le iscrizioni e validarle all'interno del proprio circuito».
Il portale per gli artigiani è attivo da un mese: «Al momento le aziende registrate sono un centinaio», spiega Cresceri. «Le categorie registrate sono tutte quelle che possono essere richieste dal cittadino, dal parrucchiere all'elettricista, dal manutentore al tecnico che viene per montare il climatizzatore. L’offerta è molto variegata».
L’Associazione Artigiani
L’intero progetto è nato da un’esigenza pratica e quotidiana, racconta Elena Calvetti, presidente di Associazione Artigiani di Brescia e Provincia: «Lo psunto è venuto da una persona a cui si era rotto il tubo della lavatrice e che aveva bisogno di chiamare un idraulico urgentemente, perché il proprio non era reperibile, e doveva chiudere l'acqua prima che si allagasse la cantina».
Da l’idea della piattaforma: «Abbiamo pensato che avremmo potuto offrire un servizio qualificato ai cittadini o alle imprese, utilizzando le competenze dei nostri associati. Abbiamo iniziato a parlare con i nostri associati chiedendo la loro disponibilità e pensando poi di suddividerli in diverse aree del territorio bresciano. Il ruolo dell'associazione è quello di fare da ponte: garantiamo che il servizio venga offerto da persone da noi monitorate, qualificate, certificate, nella massima trasparenza, evitando rischi per il cittadino e per l'impresa».
E il «ponte» che si è scelto di costruire è digitale: «Utilizziamo l'intelligenza artificiale per dimostrare che possiamo portare nel futuro le tradizioni dei nostri artigiani: la passione, la creatività, l'esperienza, la competenza, la capacità del saper fare, comunicandole con gli strumenti attuali. Per questo abbiamo scelto non la formula dell’app, ma il sistema più utilizzato da tutti, a prescindere dall'età, che è il messaggio via WhatsApp».
Alla piattaforma possono iscriversi anche artigiani non associati ad Assoartigiani: «Noi ovviamente facciamo sottoscrivere loro dei protocolli di intesa, ma allo stesso tempo certifichiamo che chi si iscrive è un’azienda qualificata. Però è un segnale di apertura e di condivisione».