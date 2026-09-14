TrovArtigiano, innovazione digitale e qualità: la presentazione al GdB

Come trovare un artigiano qualificato e affidabile sul territorio? TrovArtigiano nasce per offrire ai cittadini uno strumento semplice per individuare professionisti e, allo stesso tempo, dare maggiore visibilità alle imprese artigiane.
Mercoledì 16 settembre 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentato il nuovo progetto dell’Associazione Artigiani, basato sul Circuito di Qualità Artigiana.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
TrovArtigiano unisce innovazione digitale e valori artigiani, attraverso un sistema fondato su regole condivise, professionalità, trasparenza e attenzione al cliente. L’Associazione Artigiani svolge il ruolo di garante del Circuito di Qualità Artigiana, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e imprese e valorizzare le competenze locali.
Chi interviene
Intervengono. Elena Calvetti, presidente di Associazione Artigiani di Brescia e Provincia; Michele Cresceri, titolare di Mimir Srl e referente tecnico del progetto TrovArtigiano.
Modera: Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.