Ambiente e Pubblica amministrazione, Lombardia apripista in Ue con l’AI

Regione Lombardia sta sviluppando in maniera efficace pratiche di bilancio verdi , con l’obiettivo di rendere i target ambientali europei sempre più compenetrati alle decisioni relative a investimenti pubblici, consumi e tassazione. Un percorso che ha permesso di registrare anche un importante primato: essere apripista in Ue per l'utilizzo sperimentale dell' intelligenza artificiale in quest'ambito .

Analizzando 60 decreti di impegno di spesa regionali scelti casualmente tra le misure contenute nel rendiconto 2024, ben oltre la metà ha dimostrato di essere in linea con i criteri fissati dalla Tassonomia Europea e con il principio del « Do No Significant Harm », l'impegno a non arrecare danni significativi all'ambiente. In questo contesto si inserisce l'uso dell'Intelligenza Artificiale, utilizzata come strumento di supporto per verificare la rispondenza dei provvedimenti ai principi di sostenibilità fissati dall'Ue .

I risultati di questo percorso virtuoso sono stati presentati a Palazzo Lombardia nell'ambito del progetto internazionale «Developing green budgeting practices in Lombardy, Baden-Württemberg and Greece», che coinvolge anche la Grecia e il Land tedesco del Baden-Württemberg, finanziato dalla Commissione Europea con il supporto scientifico della SDA Bocconi e di Expertise France.

Il progetto internazionale

I commenti

Ad aprire i lavori del convegno – a cui hanno partecipato il vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Marco Alparone e l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – un video messaggio del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha ribadito il legame indissolubile tra innovazione, sostenibilità e competitività.

«Questa iniziativa – ha sottolineato Fontana – rappresenta un esempio concreto di collaborazione europea, capace di trasformare obiettivi strategici condivisi in strumenti operativi al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Come ho ribadito in più occasioni la sostenibilità non può essere considerata un tema distinto dallo sviluppo, ma deve invece diventare un criterio trasversale di governo».

«Per noi – ha commentato Alparone – è una grande soddisfazione vedere la Lombardia riconosciuta come modello di riferimento a livello europeo nel campo del Green Budgeting. Essere la prima Regione dell’Unione Europea ad applicare l’Intelligenza Artificiale ai bilanci verdi dimostra la nostra volontà di coniugare innovazione e sostenibilità». «Continueremo a investire su questo percorso – ha concluso – perché crediamo che crescita economica e tutela ambientale debbano procedere insieme, nell’interesse dei cittadini, delle imprese e delle future generazioni».

«Il nostro obiettivo – ha poi aggiunto l’assessore bresciano Maione – è continuare a garantire la massima trasparenza per catalizzare investimenti sul clima e ridurre le emissioni a beneficio dei cittadini e del territorio».

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Un team di 80 dipendenti regionali ha classificato i provvedimenti secondo cinque categorie di sostenibilità, e le loro valutazioni sono state successivamente messe alla prova dall'intelligenza artificiale. L'algoritmo ha mostrato una concordanza con l'uomo nel 57% dei casi, rivelando come il ricorso all’intelligenza artificiale possa rivestire un ruolo importante nella limitazione dei bias legati a visioni troppo ottimistiche sui provvedimenti.