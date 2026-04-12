Digitale e AI nei cantieri edili: Brescia lancia la piattaforma Check

Per i non addetti ai lavori, immaginare un cantiere digitale è difficile. Siamo abituati a pensare a cemento, mattoni, impalcature e gru, e affiancarle alla dematerializzazione pare un controsenso. Invece i cantieri edili si stanno innovando tecnologicamente in modo molto rapido, di pari passo con i lunghi passi avanti degli studi tecnici.

Di Intelligenza artificiale e di cantieri 4.0 si è parlato ieri a Mompiano, all’auditorium dell’Ente sistema edilizia Brescia di via Della Garzetta nel seminario «Innovazione digitale e IA nei cantieri», un evento organizzato da Ance Brescia per annunciare l’adesione alla piattaforma Check di Assimpredil Ance, l’associazione delle imprese edili delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. È emerso che i passi in avanti tecnologici del settore sono importanti e a volte impressionanti.

Un momento dell'incontro che si è tenuto a Brescia © www.giornaledibrescia.it

Il punto

Qualche esempio? In cantiere potrebbe apparire da un momento all’altro un cane meccanico munito di sensori, telecamera e laser scanner, con cui si può monitorare di sera o di notte l’andamento dei lavori testimoniandolo con le immagini raccolte a committenti o progettisti, in grado anche di sostituire l’uomo quando si tratta di raggiungere ambienti rischiosi o in situazioni di pericolo.

E poi: in cantiere oggi ci sono «badge» in grado di consentire o meno l’uso di macchinari a personale qualificato o non qualificato, e allo stesso modo «app» che rilevano se il personale ha messo il casco protettivo o non si è imbragato per compiere operazioni in sicurezza che lo richiedono. Su strutture cruciali per la sicurezza di molte migliaia di persone (come il ponte Morandi di Genova) si stanno già applicano sensori che monitorano minuto per minuto come si stanno comportando i piloni, le campate e la strada.

Sempre in ambito edile, ma negli uffici tecnici, si utilizzano droni o zaini muniti di laser scanner attrezzati per emettere e «colpire» strutture con 1,2 milioni di punti al secondo, realizzando un’elaborazione 3D precisa al millimetro che consente ai professionisti (importandola e lavorandola) di fare rilievi in posti di dimensioni del Brixia Forum in un’ora invece che in venti giorni.

La piattaforma

Tutto questo - lo si è capito bene al seminario di Ance Brescia a cui hanno partecipato numerose imprese edili - sta diventando realtà e viene progressivamente accettato dagli impresari come «modernizzazione vantaggiosa», che consente risparmi di tempo, di risorse economiche e di lavoro umano. Come? Aumentando la capacità produttiva senza aumentare la struttura aziendale.

Del seminario ha fatto parte anche la presentazione di Check, una piattaforma creata a Brescia nel 2017 e messa a disposizione gratis da Ance a imprese, progettisti e committenti. Come spiegato dal direttore generale di Eseb e Cape, Nicolò Depellegrin, «Check rappresenta un ecosistema tecnologico in cloud progettato per organizzare e digitalizzare la vita operativa dei cantieri in tempo reale. Garantisce accessi ventiquattr'ore su ventiquattro da qualunque dispositivo mobile, per archiviare e condividere planimetrie, certificati, autorizzazioni e documenti del personale. I costi di gestione sono interamente coperti dal sistema associativo Ance e dalle Casse edili aderenti».

Nato dall’esperienza territoriale bresciana e promosso dal sistema della bilateralità locale, il progetto è stato sostenuto da subito anche da Feneal-Uil, Fillea-Cgil e Filca-Cisl.