Strada della Forra: una festa per i 110 anni della «strada più bella del mondo»

La Strada della Forra compie 110 anni e Tremosine sul Garda festeggia. Lo spettacolare nastro d’asfalto che dalla Gardesana sale all’altopiano tremosinese fu inaugurato il 18 maggio 1913 dall’allora sindaco Domenico Milesi con queste parole: «Oggi Tremosine festeggia il suo più grande avvenimento, e tolta da quell’isolamento a cui fu condannata per secoli, si vede unita al mondo civile».

La Storia

Le cronache narrano che il 18 maggio 1913 la strada fu percorsa da auto e da numerosissime persone accorse da tutta la provincia per vedere la nuova meraviglia. Il corrispondente della Frankfurter Zeitung la battezzò «la strada più bella del mondo». Sir Wiston Churchill, giunto sul lago nel 1949, la definì «l’ottava meraviglia». Le curve che portano dai 65 metri delle sponde del lago ai 423 metri di Pieve, capoluogo di Tremosine, sono oggi un’attrazione per turisti di ogni nazionalità.

La festa

Questa strada che strappò dall’isolamento Tremosine, portò e porta ancora oggi benessere e turismo. Così ora Tremosine, riconoscente, rende omaggio alla «sua» strada celebrando in pompa magna l’anniversario dell’inaugurazione con due giornate,, di eventi e commemorazioni. «Grazie al contributo di Regione Lombardia, che ha co-finanziato l’evento attraverso il bando Ogni Giorno inLombardia - spiega Francesca Frigerio, presidente della Pro Loco Tremosine, che è l’ente promotore della manifestazione - potremo dare il giusto risalto ad un evento che ha segnato la storia del nostro territorio».

«Le celebrazioni - continua Frigerio - ripercorreranno l’inaugurazione storica, attraverso una rivisitazione in chiave moderna, con iniziative sia lungo la strada che nelle frazioni di Pieve e Vesio». L’Assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, dichiara: «La Strada della Forra è un gioiello inestimabile che si colloca tra le più importanti mete turistiche della Lombardia. Sarà un piacere per me essere a Tremosine per questo importante anniversario».

L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Brescia, proprietaria della strada, e dell’Associazione Strada della Forra, così come del sostegno dei main sponsor della Pro Loco, Bcc del Garda e Alpe del Garda. Altre manifestazioni sono in programma per tutto il 2023. Info sulle diverse iniziative previste per l’anniversario su tremosinesulgardaeventi.com o al numero 0365.953185.

