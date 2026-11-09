Euro digitale, la moneta pubblica nei pagamenti online

L’euro digitale punta a portare la moneta della Banca Centrale Europea anche nei pagamenti online, affiancando carte e bonifici. Un progetto che non riguarda solo l’evoluzione tecnologica dei sistemi di pagamento, ma anche la sovranità monetaria europea, la concorrenza tra operatori e la tutela dei dati personali. La strategia della Bce mira a offrire ai cittadini uno strumento gratuito, utilizzabile anche senza un conto corrente bancario e, in alcune condizioni, senza connessione internet. Ne parliamo con Francesco Menoncin, docente del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia.
Professore, come si è evoluto il modo di pagare negli ultimi decenni?
Dal 1661, quando la Banca centrale svedese emise le prime banconote moderne, in Europa siamo stati abituati a pagare i nostri impegni con la carta moneta, intesa come credito verso la Banca centrale. Quando si arriva a sistematizzare il pagamento dei propri debiti in una soluzione unica e posticipata, nasce la prima carta di credito. Siamo nel 1950, negli Usa, e il Diners Club introduce una carta accettata presso più esercenti che prevede il rimborso integrale con una periodicità del debito accumulato. Nel 1958, la Bank of America introduce la BankAmericard, poi diventata Visa, nella forma di credito revolving, cioè un credito massimo che si ricostituisce mano a mano che il debito accumulato viene pagato. Nel 1966, la Bank of Delaware avvia il primo programma sperimentale di pagamento presso gli esercenti mediante una carta collegata al conto corrente: è la prima carta di debito, oggi bancomat.
Quali sono le caratteristiche del sistema europeo dei pagamenti?
Nell’area euro, i pagamenti passano attraverso una rete di sistemi pubblici e privati sorvegliati dall’Eurosistema. La sorveglianza distingue i sistemi di rilevanza sistemica, come T2 ed Euro1, per importi molto elevati e principalmente per la gestione della politica monetaria, e Step2-T, per la gestione di pagamenti ordinari come bonifici Sepa, addebiti diretti, stipendi e bollette. La sorveglianza mira a contenere i rischi e garantire sicurezza, efficienza e fiducia nell’euro. Ogni volta che utilizziamo una carta di debito o di credito, stiamo godendo della sicurezza e del controllo garantiti dalla Bce e dalle Banche centrali nazionali.
Cosa cambia con l’euro digitale?
L’ultima novità è quella della moneta digitale, intesa come denaro che esiste solo in forma elettronica. Una forma di moneta digitale viene già utilizzata quando si trasferisce il denaro mediante bonifici, carte di credito o di debito e applicazioni su cellulari. Questi metodi, tuttavia, si basano sulla presenza di un deposito presso una banca commerciale.
E la moneta digitale?
È emessa dalla Bce direttamente in forma elettronica su un conto che ogni singolo cittadino intrattiene proprio presso la Banca centrale.
Perché introdurre una nuova forma di moneta se esistono già i pagamenti digitali?
La creazione di questa moneta completa le possibilità di pagamento attualmente disponibili. Per esempio, non possiamo pagare su internet mediante la carta moneta, cioè la moneta legale emessa dalla Banca centrale. Su internet possiamo pagare solo mediante moneta che, prima, è stata trasformata in forma digitale attraverso un deposito presso un intermediario finanziario che poi emette le carte di credito o di debito. Nel caso dell’euro digitale si potranno effettuare pagamenti online senza avere un conto corrente bancario e senza rinunciare ai benefici della moneta: pagamenti effettuati o ricevuti in forma gratuita e disponibili anche senza connessione internet.
Quali vantaggi ai cittadini in termini di riservatezza?
Nonostante i pagamenti non possano essere totalmente anonimi, verrà garantita una riservatezza molto più elevata di quella delle carte di credito e debito.
Il progetto avrà una ricaduta economica per l’Europa?
Avrà vantaggi importanti: ridurre la dipendenza dai circuiti di pagamento extraeuropei. Sarà anche fonte di innovazione. Proprio come il mercato unico ha aiutato le imprese a crescere oltre i confini nazionali, l’euro digitale può aiutare l’innovazione dei pagamenti.