Pe accelera su euro digitale, 47 emendamenti al voto già martedì
AA
BRUXELLES - Al Parlamento europeo sono stati presentati 47 emendamenti a favore dell'adozione dell'euro digitale con un sostegno trasversale di Ppe, S&D, Renew, Verdi e The Left, primo firmatario Pasquale Tridico (M5s). Saranno discussi in plenaria lunedì e da quanto apprende l'ANSA andranno al voto già martedì. Gli emendamenti, nel dettaglio, riguardano il rapporto annuale della Bce su cui l'Eurocamera si confronterà con la presidente della Banca centrale Christine Lagarde.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato