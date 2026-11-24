Comprare casa è molto più di una decisione economica: significa investire nel proprio futuro e costruire un progetto di vita. Per trasformare questo desiderio in realtà, spesso è necessario ricorrere a un mutuo. Un impegno finanziario che può accompagnare una famiglia per 20 o 30 anni e che, proprio per questo, richiede attenzione e conoscenza. Conoscerne il funzionamento è il primo passo per affrontarlo con consapevolezza.
Cosa è e come funziona
Il mutuo immobiliare è un finanziamento destinato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile. La banca mette a disposizione una somma che il cliente restituisce gradualmente, insieme agli interessi, attraverso rate mensili. Il contratto di mutuo viene solitamente stipulato davanti al notaio che segue anche la compravendita. Si formalizzano così due atti: il rogito, che trasferisce la proprietà all’acquirente, e il mutuo, che regola il rapporto con la banca.
Di norma, il finanziamento arriva fino all’80% del valore di perizia dell’immobile. Per comprare una casa da 200mila euro, potrebbe essere necessario disporre di 40mila euro di risparmi, oltre alle spese accessorie, ipotizzando una perizia dello stesso importo. Alcune banche finanziano percentuali superiori, anche fino al 100%, ma possono richiedere garanzie aggiuntive come la garanzia statale del Fondo di garanzia per i mutui prima casa (Consap spa) che agevola specifiche categorie. Prima di erogare il finanziamento, la banca valuta il valore dell’immobile, il reddito, la stabilità lavorativa e l’età del richiedente. L’ipoteca permette al creditore, in caso di mancato pagamento, di rivalersi sull’immobile secondo le procedure previste dalla legge. La fideiussione, invece, è l’impegno di un terzo a rispondere del debito se il mutuatario non paga.
La rata giusta non supera un terzo del reddito
Una regola prudenziale suggerisce il rispetto della soglia di povertà e di non superare con la rata un terzo del reddito disponibile, considerando entrate regolari e spese familiari. È importante lasciare margine per gli imprevisti, le spese straordinarie e possibili cambiamenti nelle condizioni economiche. Il piano di ammortamento indica le scadenze e la composizione delle rate, distinguendo la quota capitale, che riduce il debito, dalla quota interessi, che remunera la banca. All’inizio del finanziamento, soprattutto nei piani a rata costante, la componente degli interessi è più elevata. La durata incide sul costo complessivo: allungare il mutuo riduce la rata, ma aumenta gli interessi pagati nel tempo.
Il tasso: fisso o variabile?
La scelta del tasso è decisiva. Con il tasso fisso, il tasso d’interesse resta invariato per tutta la durata del contratto e la rata non cambia. Il riferimento per la determinazione del tasso fisso è generalmente l’Eurirs, al quale la banca aggiunge lo spread, cioè il proprio margine.
Con il tasso variabile, invece, il costo del finanziamento segue un parametro di mercato, normalmente l’Euribor, più lo spread concordato. Se il parametro sale, la rata può aumentare; se scende, può diminuire. Il tasso iniziale è spesso più basso rispetto a quello fisso, ma espone il mutuatario alle oscillazioni dei mercati e alle decisioni di politica monetaria sui tassi di interesse.
Esistono anche mutui a tasso misto, che consentono di passare dal fisso al variabile, o viceversa: si tratta di contratti più complessi da valutare con estrema attenzione. Non esiste una soluzione migliore per tutti: chi ha entrate stabili e poca capacità di assorbire aumenti può privilegiare la certezza della rata; chi sceglie il variabile deve poter sostenere anche scenari meno favorevoli, ma può anche beneficiare dei momenti in cui i tassi scendono.
I costi da non sottovalutare
Gli interessi non sono l’unica spesa. Bisogna considerare perizia, notaio, iscrizione dell’ipoteca, imposte ed eventuali polizze assicurative. L’assicurazione sull’immobile copre danni come quelli provocati da un incendio, obbligatoria per legge; altre polizze sono facoltative, a partire da quelle sulla persona che possono tutelare da eventi quali invalidità, perdita del lavoro o morte.