Capire per scegliere meglio. È online la seconda puntata del podcast «Educazione finanziaria per scelte consapevoli», realizzato da AgrobrescianoVita ETS con il supporto di Bcc Agrobresciano. In questo secondo racconto parliamo di prestiti e mutui. Come affrontare una spesa senza disporre subito dell’intera somma necessaria: acquistare un’automobile, sostenere una spesa imprevista o realizzare un progetto personale come l’acquisto di una casa. Ma il denaro ricevuto oggi dovrà essere restituito nel tempo, con gli interessi e gli eventuali costi previsti dal contratto.
Prima di chiedere un finanziamento la domanda che ci dobbiamo porre non è quanto possiamo ottenere, ma quanto possiamo restituire senza compromettere le spese di tutti i giorni.
Questi temi vengono spiegati in modo semplice, senza formule complicate e senza il linguaggio degli addetti ai lavori. Perché conoscere meglio la finanza significa avere più strumenti per fare le scelte consapevoli. Perché, quando si parla di soldi, capire è già un modo per scegliere.
Il podcast è disponibile su Spotify, Spreaker e sulle principali piattaforme audio.