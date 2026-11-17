Chiedere un prestito in banca significa spesso dare una risposta a un’esigenza concreta, ma anche assumersi un impegno che accompagnerà il bilancio familiare per mesi o anni. Per i giovani, soprattutto quando il lavoro è precario o le entrate non sono regolari, la scelta può generare dubbi e incertezze. Da dove partire? Come capire quanto ci si può permettere? E come evitare che una rata diventi un peso?
A queste domande prova a rispondere Giulia Bettinelli, vice direttrice di filiale di Bcc Agrobresciano e autrice del libro «Guida ai finanziamenti per i privati», pubblicato da Ecra. Un vademecum nato dalle domande più frequenti raccolte con l’obiettivo di rendere comprensibili a tutti i temi finanziari più complessi.
Un giovane che vuole acquistare un’auto, sostenere gli studi o affrontare una spesa imprevista da dove dovrebbe cominciare per chiedere un prestito?
Ogni situazione va valutata caso per caso. Un giovane che vuole acquistare un'auto, sostenere gli studi o affrontare una spesa imprevista dovrebbe partire valutando la propria capacità di risparmio e affidarsi a un consulente di sua fiducia per calcolare la propria capacità di rimborso e quindi il finanziamento più adatto.
Come si capisce se una rata è davvero sostenibile?
Bisogna guardare alla situazione nel suo complesso, non soltanto all’importo della rata. La banca considera, per convenzione, che il finanziamento non dovrebbe superare un terzo della disponibilità media mensile, dello stipendio o della pensione. Ma è un’indicazione da inserire nel bilancio reale della persona o della famiglia. Contano le entrate, il numero di familiari a carico, l’eventuale assegno unico, l’affitto, le bollette e la presenza di altri finanziamenti. L’obiettivo è non arrivare a fine mese senza margine.
Quando si confrontano più offerte, cosa bisogna guardare oltre alla rata mensile?
La rata è certamente il dato più immediato, ma bisogna anche considerare il costo complessivo del finanziamento, gli interessi e le spese previste, oltre alla durata e alle condizioni. Due prestiti con una rata simile possono avere un costo finale diverso. È importante leggere le informazioni. Non bisogna avere timore di fare domande: comprendere ciò che si sta firmando è il primo passo per scegliere con consapevolezza.
Per un giovane con lavoro precario chiedere un prestito è più difficile?
Il punto centrale è poter dimostrare di avere entrate che consentano di sostenere il rimborso. Per questo è importante presentare la documentazione reddituale e valutare con attenzione la propria situazione. Chi ha entrate meno regolari deve essere ancora più prudente e non costruire il proprio bilancio ipotizzando che ogni mese vada tutto nel migliore dei modi. Una rata più contenuta può lasciare maggiore serenità.
E se si hanno già altre rate o si teme di non riuscire a pagare in futuro?
Non bisogna fermarsi al nuovo finanziamento, ma considerare tutti gli impegni già presenti. A volte comprendere tutti i finanziamenti in un’unica rata può essere la scelta migliore. La banca valuta reddito, spese familiari e altri debiti proprio per capire se la persona potrà sostenere il nuovo impegno e se ci sono altre rate. Il prestito non deve mettere in difficoltà la vita quotidiana.
Ed il piano ammortamento cosa è?
Uno strumento utile. Indica tutte le rate e la loro composizione, distinguendo tra quota capitale e quota interessi. Permette di conoscere, in ogni momento, quanto è stato restituito e qual è il debito residuo ancora da pagare».