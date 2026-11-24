Il prezzo della casa non è il primo numero da guardare quando si decide di acquistare casa. Prima ancora di scegliere l’immobile, occorre capire quale impegno mensile si può sostenere nel tempo. È da qui che parte la valutazione di un mutuo: non dalla cifra che si vorrebbe ottenere dalla banca, ma dalla rata compatibile con il proprio reddito, le spese correnti ed eventuali altri impegni finanziari. Un passaggio decisivo per le giovani coppie. Lo stesso vale per un prestito: confrontare le offerte significa guardare oltre il tasso e la rata. Ne parliamo con Alessandro Comini, vice direttore generale vicario di Bcc Agrobresciano.
Da dove deve partire chi vuole comprare casa?
Dietro un mutuo prima casa ci sono aspettative, sacrifici, prospettive familiari, la scelta di costruire il proprio futuro. Tanta progettualità va costruita con consapevolezza. Spesso una giovane coppia entra in banca e la prima domanda è: quanto mi date? Noi proviamo a ribaltare la prospettiva: quanto potete permettervi di pagare ogni mese? La cosa fondamentale è stabilire fin dall’inizio un budget per l’acquisto, capire quanti risparmi abbiamo a disposizione e quale rata possiamo sostenere. La capacità di reddito è direttamente proporzionale alla capacità di credito: se posso permettermi una rata da 500, 1.000 o 2.000 euro, cambia anche l’importo che la banca può concedermi. È inutile inseguire una casa che non possiamo permetterci. Bisogna prima definire il budget e poi cercare l’abitazione.
Come viene valutata la sostenibilità della rata?
La banca considera il reddito netto, ma anche gli impegni mensili, come le rette scolastiche e le altre rate di finanziamenti in corso. Conta poi la composizione della famiglia: essere single, avere un figlio o tre figli comporta necessità di spesa differenti. La capacità di rimborso va valutata nella situazione concreta di ogni nucleo familiare. È importante capire insieme al consulente quale sia la rata che si può sostenere.
Quanto può finanziare la banca?
Per avere la cosiddetta fondiarietà del mutuo, l’importo massimo concedibile è l’80% del valore di perizia dell’immobile. Esistono però garanzie accessorie, come quella di Consap spa, che permettono soprattutto alle giovani coppie di ottenere anche il 100% dell’importo del mutuo, normalmente a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
A chi si rivolge la garanzia Consap?
È una garanzia statale che interessa in particolare i giovani under 36 con un Isee inferiore a 40mila euro. Non è però riservata soltanto a loro: comprende anche altre categorie, come ad esempio le famiglie numerose e i nuclei familiari monogenitoriali. È uno strumento che può aiutare chi ha difficoltà ad affrontare l’acquisto della prima casa, soprattutto quando non dispone di risparmi sufficienti per coprire quote importanti del prezzo.
Meglio il tasso fisso o quello variabile?
È una scelta molto personale e anche noi consulenti bancari facciamo spesso fatica a consigliare una soluzione piuttosto che l’altra. Il fisso garantisce una rata costante per tutta la durata del mutuo. Il variabile cambia ogni mese in base a un parametro, normalmente l’Euribor: se i tassi salgono, aumenta la rata; se scendono, diminuisce. Dal punto di vista strettamente finanziario, il variabile può risultare più conveniente nel lungo periodo, perché segue l’andamento del mercato. Ma bisogna considerare anche la tranquillità psicologica che dà a una famiglia, a una giovane coppia o a un giovane sapere che la rata resterà sempre uguale.
Una volta acceso il mutuo, si può cambiare banca?
Sì, grazie al diritto del mutuatario di portabilità del mutuo, il consumatore può trasferirlo da una banca a un’altra senza costi o oneri aggiuntivi: è la cosiddetta surroga. Una possibilità importante perché consente di confrontare le condizioni del proprio mutuo con quelle del momento offerte dal mercato. Se non più conveniente, si può verificare se la propria banca è disponibile a rivedere le condizioni o decidere di spostare il mutuo. Il mercato è il vero regolatore dei tassi: anche dopo aver comprato casa, quindi, è bene continuare a informarsi.