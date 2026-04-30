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I vini lombardi in vetrina a Toronto: ci sono anche Lugana e Valtenesi

Appuntamento di rilievo internazionale in Canda: in primo piano etichette della Regione, sempre più apprezzate per qualità e identità territoriale
I vini lombardi al Liberty Grand Entertainment Complex - © www.giornaledibrescia.it
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