Per il rosé si apre una primavera di fiere, eventi e viaggi

La stagione del rosé è ufficialmente iniziata. Le nuove annate Valtenesi possono entrare in commercio e il Consorzio apre una primavera di fiere, eventi e missioni all’estero per rafforzare il peso della denominazione.

Il Consorzio Valtenesi ha presentato il calendario dei primi mesi del 2026, che alterna promozione sui mercati esteri e iniziative in casa, con l’obiettivo di consolidare l’identità del rosé gardesano in un contesto sempre più competitivo.

Dopo la partecipazione a Wine Paris dal 9 all’11 febbraio all’interno della collettiva Lake Garda Wines, sono in agenda la Bit di Milano e la Slow Wine Fair di Bologna. A marzo la rotta porta in Germania con Tre Bicchieri - Special Edition ProWein e con ProWein 2026 a Düsseldorf, uno degli appuntamenti chiave per il settore.

Proprio a Düsseldorf la Valtenesi sarà coinvolta nel progetto «Pdo Rosé Educational Hub», sviluppato in sinergia con la Provence. Un confronto tra due territori simbolo del rosé europeo che punta a valorizzare qualità, specificità e legame con il paesaggio.

«Raccontare la Valtenesi attraverso esperienze che uniscano vino e territorio» è la sintesi del presidente Paolo Pasini, che sottolinea come il percorso guardi sia ai mercati internazionali sia al rapporto con ristorazione, stampa e operatori.

Accanto alle fiere, resta centrale il lavoro sul territorio. Il 23 marzo torna «La Prima del Valtenesi», riservata a stampa e addetti ai lavori per la presentazione delle nuove annate. In primavera sono previste iniziative come «Valtenesi in... Tavola!» nei ristoranti della denominazione e un educational tour per giornalisti italiani tra aziende e colline moreniche.

Tra gli eventi più attesi figurano «Valtenesi in Rosa» al Castello di Moniga, la Festa del Vino di Polpenazze con la 20esima edizione del Concorso Enologico Valtenesi - Riviera del Garda Classico e San Martino della Battaglia, oltre al ciclo di cene alla Casa del Vino di Puegnago.