Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Per il rosé si apre una primavera di fiere, eventi e viaggi

Alice Scalfi
Il Consorzio avvia un calendario di appuntamenti in Italia e all’estero
Si apre la stagione: già in agenda anche Valtenesi in rosa - © www.giornaledibrescia.it
Si apre la stagione: già in agenda anche Valtenesi in rosa - © www.giornaledibrescia.it
AA

La stagione del rosé è ufficialmente iniziata. Le nuove annate Valtenesi possono entrare in commercio e il Consorzio apre una primavera di fiere, eventi e missioni all’estero per rafforzare il peso della denominazione.

Il Consorzio Valtenesi ha presentato il calendario dei primi mesi del 2026, che alterna promozione sui mercati esteri e iniziative in casa, con l’obiettivo di consolidare l’identità del rosé gardesano in un contesto sempre più competitivo.

Dopo la partecipazione a Wine Paris dal 9 all’11 febbraio all’interno della collettiva Lake Garda Wines, sono in agenda la Bit di Milano e la Slow Wine Fair di Bologna. A marzo la rotta porta in Germania con Tre Bicchieri - Special Edition ProWein e con ProWein 2026 a Düsseldorf, uno degli appuntamenti chiave per il settore.

Proprio a Düsseldorf la Valtenesi sarà coinvolta nel progetto «Pdo Rosé Educational Hub», sviluppato in sinergia con la Provence. Un confronto tra due territori simbolo del rosé europeo che punta a valorizzare qualità, specificità e legame con il paesaggio.

«Raccontare la Valtenesi attraverso esperienze che uniscano vino e territorio» è la sintesi del presidente Paolo Pasini, che sottolinea come il percorso guardi sia ai mercati internazionali sia al rapporto con ristorazione, stampa e operatori.

Accanto alle fiere, resta centrale il lavoro sul territorio. Il 23 marzo torna «La Prima del Valtenesi», riservata a stampa e addetti ai lavori per la presentazione delle nuove annate. In primavera sono previste iniziative come «Valtenesi in... Tavola!» nei ristoranti della denominazione e un educational tour per giornalisti italiani tra aziende e colline moreniche.

Tra gli eventi più attesi figurano «Valtenesi in Rosa» al Castello di Moniga, la Festa del Vino di Polpenazze con la 20esima edizione del Concorso Enologico Valtenesi - Riviera del Garda Classico e San Martino della Battaglia, oltre al ciclo di cene alla Casa del Vino di Puegnago.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rosèValtenesi

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario