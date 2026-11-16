Quella dell’ex Ilva è una partita che va ben oltre i confini dello stabilimento pugliese: dalla disponibilità di acciaio dipendono tenuta e competitività di una parte rilevante della manifattura italiana. In campo ci sono due progetti industriali diversi, ma potenzialmente complementari. Da una parte il gruppo anglo-indiano Jindal, che punta a riavviare rapidamente gli impianti con l’importazione di semilavorati; dall’altra Giovanni Arvedi, che propone un investimento tecnologico per superare il ciclo tradizionale dell’altoforno e puntare sul forno elettrico.
Per Ugo Calzoni, manager camuno di lungo corso ed esperto amministratore pubblico, la soluzione non è scegliere tra i due concorrenti, ma metterli insieme: «Devono trovare un accordo e fare una partnership industriale. È la strada migliore per salvare Taranto e dare un futuro alla siderurgia italiana».
Calzoni, perchè l’ex Ilva è così importante per l’Italia?
Perché l’Italia è un Paese manifatturiero e trasformatore, con una meccanica importante che ha bisogno di acciaio. Dobbiamo partire da una considerazione: la siderurgia del Nord, da Brescia a Vicenza, Padova e Udine, si è sviluppata attorno ai forni elettrici alimentati a rottame. È una tecnologia nella quale siamo diventati competitivi, ma che ha una specializzazione produttiva precisa: prodotti lunghi, come il tondino per cemento armato e i profilati. Non siamo ancora protagonisti dei prodotti piani, cioè lamiere e coils, che rappresentano la base di tante lavorazioni della meccanica moderna. Per questo Taranto è strategica. Lì c’era la grande siderurgia a ciclo integrale, con altoforni alimentati a minerale di ferro e carbone.
Brescia potrebbe sostituire la produzione di Taranto?
Non completamente. Il modello bresciano ha rappresentato una storia di successo, anche grazie alla capacità di innovazione tecnologica di impiantisti e imprenditori. Ma dobbiamo essere consapevoli dei suoi limiti. C’è un esempio che riguarda direttamente la Valcamonica: il polo della forgiatura realizza grandi forgiati destinati anche alle centrali nucleari e alle applicazioni più impegnative della meccanica. Sono produzioni di eccellenza, ma fino a una certa dimensione possono essere realizzate utilizzando semilavorati provenienti dai forni elettrici. Se domani dovessimo realizzare componenti di dimensioni e peso molto maggiori, avremmo bisogno di una disponibilità di acciaio diversa. L’ex Ilva non è un problema che riguarda solo Taranto o la Puglia: è una questione nazionale, che investe anche Brescia.
Che cosa è successo alla grande siderurgia italiana?
Abbiamo perso una grande opportunità. La famiglia Riva aveva realizzato a Taranto un impianto di dimensioni e caratteristiche straordinarie. Era uno dei principali protagonisti della siderurgia europea e aveva costruito anche una presenza industriale importante all’estero. In Italia dopo le vicende giudiziarie gli investimenti si sono fermati. A Taranto si è aperta una crisi con dimensioni ambientali e sociali, ma che si è intrecciata con una contrapposizione politica e giudiziaria forte. Siamo arrivati alla paralisi dell’attività. Ora bisogna trovare una soluzione industriale definitiva.
La gara mette di fronte due proposte diverse. Qual è la differenza tra Jindal e Arvedi?
Jindal è un grande gruppo internazionale, uno dei protagonisti mondiali dell’acciaio, con notevole capacità finanziaria. La sua proposta è quella di acquisire gli impianti e ripartire rapidamente, attraverso la lavorazione a freddo. Ha la possibilità di alimentare gli impianti di Taranto con le bramme dall’Oman e dall’Olanda. Può riportare al lavoro una parte consistente degli addetti e riprendere la produzione di lamiere e coils. Il progetto di Arvedi ha una prospettiva tecnologica dversa: propone di realizzare un nuovo impianto basato su un proprio brevetto: un grande forno elettrico alimentato a rottame e preridotto, in grado di arrivare alla produzione dei coils attraverso un processo innovativo di colata continua.
Jindal può partire subito, Arvedi guarda al futuro.
«È questa la differenza. Jindal ha le risorse, le bramme e la capacità industriale per riavviare subito. Arvedi ha un progetto preciso, un brevetto e una tecnologia che potrebbe rappresentare un passaggio importante per tutta la siderurgia. Ma per realizzarlo servono investimenti, tempi e condizioni infrastrutturali adeguate. Dovrebbe acquistare sul mercato internazionale le bramme per i laminatoi. Ecco perché considero le due proposte complementari».
La soluzione quindi è una partnership industriale?
Certamente. È la soluzione che auspico e che ritengo possa risolvere molti dei problemi di Taranto. Jindal metterebbe a disposizione la forza finanziaria e i semilavorati necessari; Arvedi porterebbe il patrimonio tecnologico e il progetto del forno elettrico. Non vedo interessi industriali contrastanti; vedo due capacità che si integrano. Sono anche due interlocutori di grande esperienza e serietà, hanno un interesse comune.
Chi deve favorire questo incontro?
Il Governo. Deve lavorare con discrezione, senza proclami, per avvicinare i due concorrenti e favorire una sintesi delle rispettive proposte. È necessario che l’esecutivo eserciti la propria autorevolezza, mettendo in evidenza le opportunità di una partnership e creando le condizioni perché il progetto industriale possa concretizzarsi. Non serve alimentare ulteriori contrapposizioni. Bisogna agire.
C’è poi il nodo delle condizioni ambientali e infrastrutturali, a partire dal rigassificatore.
È un passaggio fondamentale. Se si vuole realizzare a Taranto un impianto basato sul forno elettrico e sul preridotto, bisogna avere le condizioni energetiche e infrastrutturali necessarie. Il progetto di Arvedi richiede anche la realizzazione del rigassificatore, senza il quale non si può procedere secondo l’assetto tecnologico previsto. Qui la politica locale deve assumersi le proprie responsabilità.
A Taranto, però, esiste anche una questione sociale e occupazionale molto delicata.
È un problema che non può essere sottovalutato. Da anni una parte dei lavoratori è abituata a vivere in una condizione di cassa integrazione, che in siderurgia può garantire una copertura economica significativa. Nel frattempo, in un territorio come quello pugliese, ci sono altre attività, dal turismo all’agricoltura, dalla pesca alla ristorazione, che possono assorbire parte del lavoro, anche in forme irregolari. Ma questa non può essere la prospettiva di una città che ha costruito la propria identità industriale attorno alla siderurgia. Bisogna restituire ai lavoratori un’occupazione produttiva e stabile. La cassa integrazione non può diventare un modello economico permanente.
Se Taranto ripartisse con una nuova siderurgia elettrica, cambierebbero anche gli equilibri del mercato italiano dell’acciaio?
Sicuramente. E non dimentichiamo che c’è anche Piombino, dove si sta lavorando a un progetto importante legato a Danieli e Metinvest. Danieli è stata uno dei grandi artefici dello sviluppo siderurgico bresciano: trent’anni e quarant’anni fa ha accompagnato la trasformazione degli impianti, con i forni elettrici moderni e la colata continua. Oggi dispone di una tecnologia innovativa per produrre coils attraverso un ciclo elettrico. Se i progetti di Taranto e Piombino dovessero concretizzarsi, l’Italia potrebbe conquistare un primato impiantistico importante nella produzione di acciaio a basse emissioni.
Ma c’è un’altra questione che riguarda Brescia: la disponibilità di rottame.
Se aumenterà la capacità produttiva dei forni elettrici italiani, la materia prima diventerà un fattore sempre più critico. Anche il sistema bresciano dovrà fare i conti con questa nuova competizione.