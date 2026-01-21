Tra i giovani trionfa il lavoro dipendente, gli imprenditori sotto l’1%

Che i giovani bresciani guadagnino, troppo spesso, meno di quanto necessario possiamo considerarlo – dati alla mana – un assioma. Resta da capire, quindi, quale sia la fonte di reddito privilegiata.

Anche in questo caso a fornire dati interessanti è lo studio dell’Osservatorio Mercato del lavoro della Provincia di Brescia intitolato «Giovani, formazione e lavoro: un osservatorio per interpretare il cambiamento».

Lavoro dipendente

Partiamo da un punto fermo: è il lavoro dipendente la tipologia di impiego più diffusa nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 34 anni. Se, infatti consideriamo le imposte relative al 2022, i giovani contribuenti Irpef con redditi prevalenti da lavoro dipendente sono 149.604, ovvero l’88,3% del totale, mentre quasi 16mila sono i giovani contribuenti che presentano redditi prevalenti da attività d’impresa, da lavoro autonomo e nelle diverse tipologie fiscali da lavoro indipendente: parliamo in questo caso del 9,4% del totale.

Sommando le altre categorie di reddito prevalente (pensione, proprietà di fabbricati, redditi dominicali e/o agrari, redditi da capitale e redditi diversi), si aggiunge un terzo gruppo con poco meno di 4mila contribuenti.

Proiezioni

Sempre con riferimento all’anno di imposta 2022, un’interessante proiezione è deducibile dalle tabelle che analizzano i contribuenti per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente: tra i 149.604 lavoratori dipendenti, la maggioranza (42,3%) dichiara meno di 15mila euro, con un importo medio di 6.677 euro, mentre una parte rilevante (39,6%) si colloca nella classe di reddito da 15 a 26mila euro, con una media di 20.631 euro.

Leggi anche A Brescia si lavora più della media nazionale, ma meno che in altre province lombarde

Sopra questa soglia si colloca il 18,2% dei contribuenti dipendenti, dei quali 26.343 dichiarano tra i 26 e 55mila euro, con una media di 31.740 euro, mentre solo 885 giovani superano questa soglia, con un ammontare medio di 94.796 euro.

Fascia sotto i 15mila euro

Un caso a parte è quello della fascia sotto i 15mila euro, che conta 73.770 giovani contribuenti che, anche in questo caso, sono in maggioranza lavoratori dipendenti, ovvero 63.222, pari all’85,7% del totale. Ma ci sono oltre 10.531 mila giovani, il 14,3% del totale, che rientrano nelle altre tipologie di reddito.

Leggi anche Compensi troppo bassi: il problema è generale

Tra quelle più diffuse, si registrano 2.592 soggetti con regime fiscale agevolato, 2.556 giovani «autonomi», 1.379 pensionati, 1.236 soggetti con redditi diversi, 1.126 soggetti partecipanti a società di persone e assimilate, 941 proprietari di fabbricati e 511 imprenditori. Un universo variegato, dove spesso navigano a vista anche soggetti che possono contare su impieghi che, di fatto, sono poco più che lavoretti.

Per altro verso, oltre i 26 mila euro, se si escludono i 1.769 contribuenti con altre tipologie di reddito, ci sono 27.208 lavoratori dipendenti, il 94% del totale dei giovani con un reddito che può considerarsi oltre la soglia della dipendenza economica dalla famiglia. Un altro modo per dire che il lavoro dipendente garantisce a una buona parte dei giovani bresciani un reddito sostenibile.