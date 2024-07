Salario minino, un bresciano su 10 guadagna meno di 9 euro l’ora

Ma, in generale, gli stipendi medi bresciani sono «troppo bassi». Francesco Bertoli (Cgil): «Chi frequenta stage o riceve dei voucher prende ancora meno»

Nove euro all'ora non bastano © www.giornaledibrescia.it

«Definire il minimo non è definire il giusto». Le parole di Marco Menni, presidente Confcooperative Brescia, riassumono al meglio il senso della questione: è giusto che venga introdotto il salario minimo per legge? E ancora: 9 euro all’ora può essere considerata una cifra corretta? O, a forza di discuterne lasciando trascorre il tempo, è una cifra già erosa dal costo della vita ancor prima di introdurla? Le cifre Con salario minimo si intende la paga più bassa che, per legge, può essere conferit