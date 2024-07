Compensi troppo bassi: il problema è generale

Claudio Baroni

Ogni anno si allarga la platea di chi varca la soglia della povertà. I giovani sono i più penalizzati dal sistema lavorativo italiano: i migliori se ne vanno all’estero, o decidono loro quando e come lavorare

In Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa © www.giornaledibrescia.it

Il minimo o il giusto? E come li calcoliamo? Il dibattito attorno al salario minimo in Italia si è sempre ammantato di una pesante coltre di ideologia e politica. Ed è finita, anche in Parlamento, muro contro muro. Eppure il problema dei salari esiste. Per intenderci: pochi giorni fa a dire che sarebbe fisiologico un aumento delle retribuzioni è stato il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, non proprio un leader da autunno caldo, ma uno che passa per essere assai rigoroso (un falco,