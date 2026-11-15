Il tesoro dei terreni agricoli: 183mila ettari valgono 11 miliardi

Compravendite di terreni agricoli: il prezzo medio nazionale è stato di 23mila euro ad ettaro, ma la forbice comprende valori che vanno dai 48.900 del nord agli 8.600 delle isole.
I valori medi crescono dello 0,9% rispetto al 2024. Stabile è il mercato degli affitti, ma la domanda si fa sempre più selettiva. Una dinamica per certi versi simile a quella che si è registrata nel 2026 nella nostra provincia, seppure occorra differenziare tra le diverse zone, in particolare tra la bassa e la montagna.
I numeri della provincia di Brescia
La superfice agricola utilizzata a Brescia è di 183 mila ettari, pari al 15% di quella regionale e l’1% di quella nazionale. Si può dire che il prezzo medio di compravendita dei terreni è stato di 60mila euro all’ettaro; mentre per gli affitti si può parlare di una media di mille euro all’ettaro, ma con l’accortezza di differenziare, ovviamente, tra zone e tra seminativi e vite. Di certo la nostra provincia è tra le più messe sotto pressione dall’espansione dell’urbanizzazione e dalla costruzione di impianti fotovoltaici.
«La terra agricola è un patrimonio produttivo che dobbiamo tutelare, perché rappresenta la base del nostro sistema agroalimentare e una risorsa fondamentale per il futuro delle imprese - sottolinea Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia. In una provincia a forte vocazione zootecnica come la nostra, la disponibilità di superfici coltivabili è indispensabile per garantire l’approvvigionamento alimentare degli allevamenti e mantenere competitivo il settore. La progressiva riduzione dei terreni agricoli e l’aumento dei valori fondiari e dei canoni di affitto rischiano però di mettere ulteriormente sotto pressione le aziende, già alle prese con costi di produzione elevati e margini sempre più ridotti. È fondamentale evitare che la competizione per l’utilizzo dei suoli penalizzi chi produce cibo e lavora quotidianamente per garantire la sicurezza alimentare del territorio. Sono diversi, e spesso contrastanti, i fattori che stanno condizionando le compravendite e gli affitti dei terreni agricoli nella nostra provincia, influenzandone sia le contrattazioni sia i valori di mercato».
L’indagine curata da Crea
Secondo i dati dell’Indagine annuale sul mercato fondiario in Italia, curata dal CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura - per le compravendite domanda e offerta restano in sostanziale equilibrio, con una lieve prevalenza della prima e un numero di scambi stabile. I terreni di maggior pregio si concentrano generalmente in pianura, con alcune eccezioni legate a produzioni specializzate. Stabile la numerosità degli scambi rispetto all’anno precedente con gli agricoltori che restano saldamente i compratori più attivi seguiti dagli imprenditori extra-agricoli e più distaccati altri investitori privati.
«A orientare le scelte contribuiscono anche le misure della Pac 2023-2027 e la domanda di superfici per impianti di energie rinnovabili - commenta Oscar Scalmana presidente di Confagricoltura Brescia - ma è anche vero che il consumo di terra fertile per usi extra agricoli è in aumento. Una situazione preoccupante tanto più che registriamo sempre più l’abbandono di capannoni, di ex centri commerciali e di siti industriali vetusti, nonché di case e negozi nei centri abitati con risvolti anche sociali negativi. Sarebbe auspicabile che almeno si limiti l’utilizzo di terra fertile a favore della conversione di aree abbandonate».
Anche perché se è vero che per gli affitti le richieste si concentrano su terreni irrigui, accorpati, accessibili e meccanizzabili, i terreni marginali faticano sempre di più a trovare conduttori favorendo l’abbandono. E per il futuro c’è da credere che non cambierà: le superfici destinate a produzioni specializzate continueranno ad essere particolarmente ricercate, mentre i terreni marginali e meno produttivi incontreranno grosse difficoltà di collocazione, anche in presenza di canoni contenuti.