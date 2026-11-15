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Il tesoro dei terreni agricoli: 183mila ettari valgono 11 miliardi

È il prezzo medio stimato nel Bresciano. Ma le aree agricole vengono sempre più erose dalle costruzioni. Per gli affitti le stime indicano una media di mille euro all’ettaro
Valerio Pozzi
La superficie utilizzata a Brescia dagli agricoltori è di circa 180 mila ettari
La superficie utilizzata a Brescia dagli agricoltori è di circa 180 mila ettari

Compravendite di terreni agricoli: il prezzo medio nazionale è stato di 23mila euro ad ettaro, ma la forbice comprende valori che vanno dai 48.900 del nord agli 8.600 delle isole.

I valori medi crescono dello 0,9% rispetto al 2024. Stabile è il mercato degli affitti, ma la domanda si fa sempre più selettiva. Una dinamica per certi versi simile a quella che si è registrata nel 2026 nella nostra provincia, seppure occorra differenziare tra le diverse zone, in particolare tra la bassa e la montagna.

I numeri della provincia di Brescia

La superfice agricola utilizzata a Brescia è di 183 mila ettari, pari al 15% di quella regionale e l’1% di quella nazionale. Si può dire che il prezzo medio di compravendita dei terreni è stato di 60mila euro all’ettaro; mentre per gli affitti si può parlare di una media di mille euro all’ettaro, ma con l’accortezza di differenziare, ovviamente, tra zone e tra seminativi e vite. Di certo la nostra provincia è tra le più messe sotto pressione dall’espansione dell’urbanizzazione e dalla costruzione di impianti fotovoltaici.

«La terra agricola è un patrimonio produttivo che dobbiamo tutelare, perché rappresenta la base del nostro sistema agroalimentare e una risorsa fondamentale per il futuro delle imprese - sottolinea Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia. In una provincia a forte vocazione zootecnica come la nostra, la disponibilità di superfici coltivabili è indispensabile per garantire l’approvvigionamento alimentare degli allevamenti e mantenere competitivo il settore. La progressiva riduzione dei terreni agricoli e l’aumento dei valori fondiari e dei canoni di affitto rischiano però di mettere ulteriormente sotto pressione le aziende, già alle prese con costi di produzione elevati e margini sempre più ridotti. È fondamentale evitare che la competizione per l’utilizzo dei suoli penalizzi chi produce cibo e lavora quotidianamente per garantire la sicurezza alimentare del territorio. Sono diversi, e spesso contrastanti, i fattori che stanno condizionando le compravendite e gli affitti dei terreni agricoli nella nostra provincia, influenzandone sia le contrattazioni sia i valori di mercato».

L’indagine curata da Crea

Secondo i dati dell’Indagine annuale sul mercato fondiario in Italia, curata dal CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura - per le compravendite domanda e offerta restano in sostanziale equilibrio, con una lieve prevalenza della prima e un numero di scambi stabile. I terreni di maggior pregio si concentrano generalmente in pianura, con alcune eccezioni legate a produzioni specializzate. Stabile la numerosità degli scambi rispetto all’anno precedente con gli agricoltori che restano saldamente i compratori più attivi seguiti dagli imprenditori extra-agricoli e più distaccati altri investitori privati.

«A orientare le scelte contribuiscono anche le misure della Pac 2023-2027 e la domanda di superfici per impianti di energie rinnovabili - commenta Oscar Scalmana presidente di Confagricoltura Brescia - ma è anche vero che il consumo di terra fertile per usi extra agricoli è in aumento. Una situazione preoccupante tanto più che registriamo sempre più l’abbandono di capannoni, di ex centri commerciali e di siti industriali vetusti, nonché di case e negozi nei centri abitati con risvolti anche sociali negativi. Sarebbe auspicabile che almeno si limiti l’utilizzo di terra fertile a favore della conversione di aree abbandonate».

Anche perché se è vero che per gli affitti le richieste si concentrano su terreni irrigui, accorpati, accessibili e meccanizzabili, i terreni marginali faticano sempre di più a trovare conduttori favorendo l’abbandono. E per il futuro c’è da credere che non cambierà: le superfici destinate a produzioni specializzate continueranno ad essere particolarmente ricercate, mentre i terreni marginali e meno produttivi incontreranno grosse difficoltà di collocazione, anche in presenza di canoni contenuti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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