Agricoltura, produzione giù del 6,6%: «Preoccupa il calo dei margini»

Un solo aggettivo per definire l’annata agraria 2025/2026? Complicata. Al netto delle dinamiche che hanno caratterizzato ciascun settore, è questa la fotografia di un anno segnato dall’instabilità dei mercati internazionali, dall’aumento dei costi di produzione, dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e da quotazioni che, spesso, non garantiscono un’adeguata remunerazione alle imprese agricole. A presentare i risultati sono la presidente di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti, assieme al direttore Andrea Repossini e al vicedirettore Mauro Belloli.
I numeri
Il bilancio del 2025/2026 si chiude registrando un produzione lorda vendibile a 1 miliardo e 781 milioni di euro, in calo del 6,6% rispetto al precedente, considerato però un vero record. Dato «asettico», che va incrociato con un andamento del mercato sempre più variabile e repentino. Valgano, come esempi, la zootecnia da latte che sta attraversando una perdurante fase ribassista dopo l’effervescenza degli anni scorsi, il paradosso della situazione degli allevatori di bovini da carne e la cerealicoltura, che da troppi anni si trascina sotto la linea dei costi di produzione.
Tutti elementi che impongono una riflessione, come sottolinea la presidente Facchetti: «Le nostre imprese continuano a produrre, investire e garantire cibo di qualità, ma troppo spesso si trovano a lavorare in condizioni che non riconoscono il reale valore del loro impegno. Il calo della produzione lorda vendibile è un segnale importante, ma ancora più preoccupante è la progressiva compressione dei margini aziendali, determinata da costi crescenti e da mercati sempre più instabili. Servono – prosegue – politiche capaci di garantire una giusta remunerazione del lavoro agricolo, contrastare le pratiche commerciali sleali e assicurare condizioni di reciprocità rispetto ai prodotti che arrivano dall’estero. Non è accettabile chiedere alle nostre imprese di rispettare standard elevatissimi in materia di sicurezza alimentare, ambiente e benessere animale e poi consentire l’ingresso di prodotti che non rispondono alle medesime regole».
L’«anello debole»
Chi produce cibo, contribuendo attivamente a salute e benessere della popolazione (si pensi soltanto ai progetti di Coldiretti in tema di educazione alimentare e alle attività a stretto contatto con medici e nutrizionisti), non può, in sostanza, essere considerato l’anello più debole della filiera. Tanto più che il sistema agricolo continua ad essere un pilastro dell’economia provinciale e nazionale.
Ad offrire un quadro complessivo è il vicedirettore Belloli, a cominciare dalle noti dolenti dell’impennata prezzi di energia, petrolio e dei valori di urea, mais, farina di soia. Tornano a risalire anche i tassi, fattore di attenzione se non preoccupazione per chi ha effettuato investimenti rilevanti. «Quasi tutti i settori si mostrano in contrazione» nota il vicedirettore. Anche la superficie territoriale si riduce sempre di più, con -161 ettari disponibili per l’agricoltura. Si tratta «dell’ennesimo anno di difficoltà dei maiscoltori e dei ceralicoltori». Mentre il patrimonio zootecnico ci colloca ai vertici nazionali e restiamo la prima provincia produttrice di latte, passando dal 12% al 13% della produzione nazionale. Le sfide sono molte. In tale contesto – dalla zootecnia alla cerealicoltura, dalla viticoltura all’olivicoltura, fino alle produzioni ortofrutticole – l’agricoltura bresciana continua a dimostrare capacità di adattamento, innovazione e resilienza.