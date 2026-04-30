Spese che si possono «scaricare» nel 730: ecco quali sono

Da oggi, 30 aprile, nell’area personale del contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il modello 730 precompilato ( delle scadenze e delle novità della dichiarazione 2026 abbiamo scritto qui ). Si entra dunque nella stagione della dichiarazione dei redditi: ecco, in sintesi, l’elenco delle principali spese sostenute nell’anno d’imposta 2025 che si possono «scaricare» per ottenere un risparmio fiscale .

Le regole

La condizione fondamentale perché si possa accedere alle detrazioni è che i pagamenti siano stati effettuati con versamento bancario o postale o con altre modalità di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). L’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni che riguardano le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.