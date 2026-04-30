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Spese che si possono «scaricare» nel 730: ecco quali sono

Dal 30 aprile nell’area personale è disponibile il modello precompilato per la dichiarazione dei redditi, che prevede la possibilità di ottenere un guadagno fiscale su alcune spese sostenute nel 2025
Marco Papetti
Un Modello 730
Un Modello 730

Da oggi, 30 aprile, nell’area personale del contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il modello 730 precompilato (delle scadenze e delle novità della dichiarazione 2026 abbiamo scritto qui). Si entra dunque nella stagione della dichiarazione dei redditi: ecco, in sintesi, l’elenco delle principali spese sostenute nell’anno d’imposta 2025 che si possono «scaricare» per ottenere un risparmio fiscale.

Le regole

La condizione fondamentale perché si possa accedere alle detrazioni è che i pagamenti siano stati effettuati con versamento bancario o postale o con altre modalità di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). L’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni che riguardano le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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Argomenti
Modello 730detrazionidichiarazione dei redditi

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