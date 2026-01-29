Decreto semplificazioni: cosa contiene e cosa cambia, dall’Isee al Pos

Dalla carte d'identità con validità illimitata per gli over 70 alla tessera elettorale digitale fino all'Isee, che sarà acquisito automaticamente dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di inviarlo per il cittadino.

Sono alcune delle nuove misure introdotte dal decreto Pnrr e Coesione – denominato decreto semplificazioni – all'esame oggi del consiglio dei ministri. Contiene alcuni articoli (circa 13) presentati dal ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che si prefiggono l'obiettivo di semplificare alcuni procedimenti a favore di cittadini e imprese. Di seguito le principali misure previste dalla bozza del testo normativo.

Il provvedimento ventila la fine dell’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con il Pos. «Al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini – recita la norma –, a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova dei pagamenti».

Prevista una validità di 50 anni, quindi per tutta la vita, per le carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni, come annunciato dal ministro Zangrillo a novembre. Saranno utilizzabili anche per l’espatrio. Le carte già rilasciate resteranno valide oltre i dieci anni solo sul territorio nazionale e nei rapporti con le Pa.

Nel disegno del legislatore la tessera elettorale in formato digitale è destinata a sostituire quella cartacea. Da stabilire però le modalità di attuazione, demandate a un successivo decreto (entro un anno).

Novità anche sul fronte Isee, già al centro di una riforma nell’ultima legge di Bilancio. In questo caso non servirà più compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Le informazioni già in possesso dell’Inps verranno quindi acquisite dagli enti interessati – Comuni, scuole università e altre amministrazioni – per agevolare l’accesso a specifiche prestazioni, bonus compresi.

Meno vincoli anche per l’assunzione di giovani ricercatori nelle università. Stabilita l’esclusione dal calcolo del limite massimo di spesa per il personale (non oltre l’80% delle entrate) di alcune figure contrattuali, tra cui i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc, incarichi di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di tipo A.

L’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari viene poi prorogato fino al 31 dicembre 2029, con l’obiettivo di assicurare continuità amministrativa, il monitoraggio della fase esecutiva e la verifica della corretta gestione degli studentati a canone agevolato.

Previsti nuovi posti letto per studenti universitari e anche una razionalizzazione della successiva gestione delle strutture, con l’impegno a mantenere prezzi calmierati.

Si passa poi alla liberalizzazione dei collegamenti Intercity con l'avvio delle gare,. Queste saranno bandite «previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, sulla base di un'analisi di mercato».

Sul fronte della gestione delle strade vengono trasferiti ai responsabili degli incidenti i costi di rimozione di detriti e liquidi rimasti sulle carreggiate.