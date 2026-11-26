Dal 1° gennaio 2027 cambia la percentuale di rivalutazione delle pensioni, in virtù del meccanismo che ogni anno adegua gli importi degli assegni alla variazione del costo della vita. Il valore della perequazione è stato stabilito da un decreto del 13 novembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24: l’indice provvisorio fissato è del 3,2%. Tuttavia, secondo quanto rilevato da un’analisi di Altroconsumo, in questo modo le pensioni cresceranno meno del costo della vita, dal momento che l’inflazione acquisita per il 2026 è del 3,4%. L’associazione ha anche elaborato una stima di quanto aumenterebbero gli importi degli assegni con questa rivalutazione e – di conseguenza – a quanto ammonterebbe, con questo tasso d’inflazione, la perdita di potere d’acquisto.
La rivalutazione
L’adeguamento è stato calcolato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). Secondo quanto si legge nel testo del decreto, la variazione dell’Indice Foi «tra il periodo gennaio-dicembre 2025 e il periodo gennaio-dicembre 2026 è risultata pari a +3,2 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +1,0, +0,1 e +0,1».
L’analisi di Altroconsumo è svolta sulla base della riforma del meccanismo della rivalutazione previsto dalla legge di Bilancio. Nel testo della Manovra, attualmente in discussione in Parlamento, è infatti contenuta una modifica del meccanismo della rivalutazione, che sostituirebbe – se approvata – il sistema attuale a tre scaglioni con un meccanismo a fasce: la rivalutazione piena dell’assegno pensionistico spetterebbe solo a chi rientra nella fasce fino a quattro volte il minimo pensionistico. In questo modo solo chi riceve fino a 2.447,40 euro lordi (circa 1.900 euro) al mese riceverà una rivalutazione piena del 3,2%, mentre superato il limite di 2.447,40 euro lordi, la rivalutazione della pensione sarà riconosciuta in percentuali che variano per le altre cinque fasce dall’85% al 32% sull’intero importo pensionistico.
Le percentuali
Queste sono le percentuali di rivalutazione stimate da Altroconsumo (va considerata la somma di tutte le pensioni che si ricevono):
- Fino a 2.447,40 euro lordi (fino a 1.900 euro netti), l’aumento sarebbe del 3,2%;
- Da 2.447,41 a 3.059,25 euro (tra 1.900 e 2.290 euro netti) del 2,72%;
- Da 3.059,26 a 3.671,10 euro (tra 2.290 e 2.680 euro netti) del 1,7%;
- Da 3.671,11 a 4.894,80 euro (tra 2.680 e 3.390 euro netti) dell’1,5%;
- Da 4.894,81 a 6.118,50 euro (tra 3.390 e 4.090 euro netti) dell’1,18%;
- Oltre 6.118,50 euro (valore netto indicativo oltre i 4.090 euro) dell’1,02%.
Tutto ciò fermo restando che le fasce non vengano modificate durante l’iter di approvazione della Manovra e la rivalutazione piena non venga estesa anche agli importi superiori a più di quattro volte il minimo.
Gli aumenti delle pensioni e l’inflazione
Secondo Altroconsumo, al netto delle tasse nessuna pensione recupererebbe per intero l’inflazione, nemmeno quella di chi rientra nella rivalutazione piena. La simulazione dell’associazione mostra infatti che, con una pensione lorda di 1.000 euro, l’aumento netto sarebbe di 22,58 euro, ma la perdita annua di potere d’acquisto sarebbe di 103 euro. Con una pensione lorda di 1.500 euro, invece, l'aumento netto sarebbe di 33,87 euro e la perdita di potere d'acquisto di 113 euro. E così via:
- Pensione lorda di 2mila euro: aumento netto di 45,16 euro, perdita di potere d'acquisto di 122 euro;
- Pensione lorda di 2.500 euro: aumento netto di 43,40 euro, perdita di potere d'acquisto di 290 euro;
- Pensione lorda di 3mila euro: aumento netto di 52,08 euro, perdita di potere d'acquisto di 319 euro;
- Pensione lorda di 3.500 euro: aumento netto di 37,88 euro, perdita annua di potere d'acquisto di 644 euro;
- Pensione lorda di 4mila euro, aumento netto di 55,69 euro, perdita annua di potere d'acquisto di 549 euro;
- Pensione lorda di 5mila euro: aumento netto di 72,21 euro, perdita annua di potere d'acquisto sarebbe di 586 euro;
- Pensione lorda di 7mila euro: aumento netto di 79,32 euro, perdita annua di potere d’acquisto di 998 euro.
Il conguaglio
L’Inps ha comunicato che la rivalutazione sarà applicata dalla rata di gennaio a tutti i pensionati e che le eventuali differenze (tra l’inflazione effettiva del 2026 e quella stimata nel decreto) dovute alle regole definitivamente approvate in Manovra saranno sistemate con un conguaglio.