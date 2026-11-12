Come viene calcolato l’importo della pensione

Quando si pensa alla propria pensione, le prime domande che vengono in mente sono sempre due: «quando potrò andarci» e «quanto prenderò». Le risposte a entrambi i quesiti dipendono dall’età anagrafica e dalla situazione contributiva del lavoratore, oltre che dalla legislazione in vigore in ambito previdenziale. Gli anni durante i quali si sono versati contributi e la propria età sono naturalmente noti a ciascuno, meno – forse – il metodo con cui viene calcolato l’importo dell’assegno pensionistico. Il meccanismo varia a seconda del regime previdenziale a cui si è sottoposti: retributivo, misto o contributivo. Nel caso del retributivo la base di partenza per effettuare il calcolo è la retribuzione media degli ultimi anni di lavoro del cittadino, mentre nel contributivo vengono invece considerati i contributi versati.
I sistemi di calcolo
Prima di vedere come funzionano i meccanismi di calcolo, vediamo a quali contribuenti si applicano. Fino al 31 dicembre 1995 in Italia era in vigore soltanto il sistema retributivo. La legge 335 del 1995 introdusse il metodo contributivo: alla base della riforma c’era l’idea che l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico stessero rendendo sempre meno sostenibile un modello basato soltanto sulle retribuzioni medie dei lavoratori (che negli ultimi anni di lavoro del contribuente allora erano spesso piuttosto alte).
Il sistema retributivo è applicato ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che hanno maturato un’anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2011. In questo sistema la pensione viene rapportata alla media delle retribuzioni – o dei redditi, nel caso degli autonomi – degli ultimi anni di lavoro. Hanno invece una pensione calcolata esclusivamente con il contributivo i lavoratori che non hanno anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996 (quindi tutti coloro che cominciano oggi a lavorare).
Pertanto, chi ha almeno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995 rientra nel retributivo, chi ha solo contributi dopo il 1° gennaio 1996 rientra esclusivamente nel contributivo. Ma chi sta nel mezzo? Chi, cioè, aveva cominciato a lavorare e a versare contributi prima del 1996 ma per meno di 18 anni? In questo caso, rientra in un sistema «misto»: la sua pensione si compone di due quote, una calcolata con il metodo retributivo per la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 e l’altra calcolata con il metodo contributivo per la parte maturata dal 1° gennaio 1996.
Con la riforma Fornero, però, dal 2012 in poi il sistema misto si applica anche a chi aveva 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: di nuovo, una quota dell’importo della pensione è calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. In sostanza, quindi, dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori è applicato il metodo di calcolo contributivo sulla quota di pensione che corrisponde agli anni di contributi maturati dopo il 1° gennaio 2012.
Col sistema retributivo
Vediamo ora come funzionano i due metodi di calcolo. Nel retributivo l’importo della pensione è calcolato tenendo conto dell’anzianità contributiva del lavoratore, della retribuzione o del reddito «pensionabile» e della cosiddetta aliquota di rendimento. Questi tre fattori vengono formati secondo le seguenti modalità:
- L’anzianità retributiva è data dal totale dei contributi del lavoratore, fino a un massimo di 40 anni;
- La retribuzione o il reddito pensionabile sono invece dati dalla media delle retribuzioni o dei redditi percepiti negli ultimi anni di lavoro;
- L’aliquota di rendimento è invece stabilita al 2% annuo della retribuzione o del reddito (entro dei limiti stabiliti per legge: superate queste soglie decresce). Quindi, se per esempio si ha una retribuzione pensionabile che non supera i limiti, con 40 anni di anzianità contributiva la propria pensione sarebbe pari all’80% della propria retribuzione o del proprio reddito.
L’importo della pensione si compone di due quote:
- Una quota è determinata in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni delle 260 settimane (cinque anni) di contribuzione precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti e delle 520 settimane (dieci anni) di contribuzione precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
- La seconda quota, invece, è determinata in base all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 fino alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni o dei redditi degli ultimi dieci anni – per i lavoratori dipendenti – e degli ultimi 15 per gli autonomi.
Con il contributivo
Il sistema contributivo è un meccanismo di calcolo che si basa sui contributi versati dopo il 31 dicembre 1995 (oltre che sull’età in cui si smette di lavorare). Come funziona? In questo sistema, i contributi versati dal lavoratore vengono accumulati su una sorta di conto corrente previdenziale (virtuale) e ogni anno vengono rivalutati al tasso medio quinquennale di crescita del Pil.
Questo «conto» virtuale costituisce il «montante contributivo individuale». E all’importo della pensione come si arriva? Occorre, nel momento in cui si va in pensione, applicare a questo «tesoretto» un coefficiente – detto «coefficiente di trasformazione» –, che aumenta via via che cresce anche l’età del contribuente.
Se si volesse sintetizzare con una formula questo meccanismo, si potrebbe dire che l’importo della pensione annua è dato dal montante contributivo rivalutato annualmente moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. In poche parole, quindi, con il contributivo l’importo mensile della pensione dipende da due fattori: l’entità del montante contributivo che si è maturato e l’età in cui si va in pensione.
La questione è capire come calcolare il montante contributivo. I passaggi sono i seguenti:
- Per prima cosa, si deve individuare la propria base imponibile annua, cioè la retribuzione o il reddito relativo ai vari periodi in cui si sono pagati contributi.
- Una volta trovata la base imponibile, bisogna calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno: si moltiplica la base imponibile annua per la cosiddetta «aliquota di computo», che per i lavoratori dipendenti è fissata al 33% (al 24% per gli autonomi).
- Infine, si deve sommare l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente in base al tasso annuo di capitalizzazione: quest’ultimo risulta dalla variazione media quinquennale del Pil, calcolata dall’Istat facendo riferimento ai cinque anni precedenti all’anno che si deve rivalutare. Per il 2026, ad esempio, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,063359, secondo quanto riportato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Al montante contributivo che risulta da questo calcolo va applicato poi il coefficiente di trasformazione, che cambia in funzione dell’età che il lavoratore ha quando va in pensione (ma anche in funzione dell’aspettativa di vita): qui la tabella con i coefficienti di trasformazione che saranno in vigore dal 1° gennaio 2027.