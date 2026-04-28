Rincari e carenza di autisti mettono il «freno» alla logistica

Il quadro

Nel suo intervento in collegamento l’onorevole Salvatore Deidda ha richiamato la necessità di accompagnare la transizione senza gravare ulteriormente sulle imprese, evidenziando anche il nodo dei valichi alpini e della fluidità dei traffici.

Dal mondo industriale il presidente di Confindustria Lombardia e Feralpi Group, Giuseppe Pasini, ha posto l’accento sul valore delle infrastrutture, ricordando che «opere come la Brebemi abbiano rafforzato l’interconnessione con i principali poli economici e migliorato la competitività del territorio». Più cauto sul fronte europeo, con lo scetticismo sulla revisione del sistema Ets e sull’impatto dei costi energetici.

Sulla stessa linea il presidente e amministratore delegato gruppo Lonati, Marco Lonati, che ha evidenziato come «la gestione logistica sia sempre più complessa, tra riorganizzazione interna, gestione dei flussi e competizione sulle materie prime».

Forza lavoro

Fra le criticità più rilevanti spicca inoltre la carenza di personale: «Il settore non è più attrattivo» ha osservato la vicepresidente del settore Mobilità, trasporti e logistica di Confindustria Brescia Julia Righettini, sottolineando le difficoltà nel reperire autisti e figure specializzate e la necessità di intervenire anche sul piano delle condizioni di lavoro.

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Uno sguardo è stato poi rivolto agli scenari futuri e alle diverse modalità di trasporto, con un focus sul cargo aereo a cura del cargo manager del gruppo Save, Francesco Folonari, che ha ricordato il peso strategico del settore, pur rappresentando una quota limitata dei volumi complessivi. A chiudere i lavori Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria, che ha rilanciato la necessità di una strategia integrata tra manifattura, logistica e trasporti: «Serve una visione europea più forte e una maggiore efficienza delle reti infrastrutturali, a partire dai corridoi e dai valichi alpini, che oggi rappresentano ancora un collo di bottiglia».

Gli investimenti

Destro ha richiamato anche l’urgenza di investimenti sia sulle grandi direttrici sia sulle infrastrutture secondarie, «fondamentali per collegare il sistema manifatturiero ai mercati», sottolineando come «sia necessario accelerare nella messa a terra delle opere e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato».

Centrale anche il tema dell’intermodalità, con un equilibrio tra trasporto su gomma, ferro e aereo, per rendere più efficiente l’intero sistema logistico. «In questo quadro – ha concluso – dalla capacità di integrare logistica e produzione passa una parte decisiva della competitività del sistema industriale italiano».