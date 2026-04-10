All’aeroporto di Montichiari un nuovo collegamento cargo con la Cina

L’aeroporto di Brescia-Montichiari «Gabriele d’Annunzio» ha annuncia l’avvio di un nuovo collegamento cargo diretto con la Cina effettuato dalla compagnia aerea georgiana Geo Sky. Il primo volo è arrivato la scorsa notte e «costituisce un nuovo passo importante nel posizionamento dello scalo come hub logistico di riferimento per il Nord Italia e per i flussi intercontinentali delle merci» commenta il Gruppo Save che tramite la scoietà Catullo gestisce lo scalo bresciano.

Il servizio prevede due voli settimanali da e per l’aeroporto di Xi’An, uno dei principali gateway logistici della Cina centro-occidentale, ed è operato con aeromobili Boeing 767-300 Freighter, velivoli particolarmente adatti al trasporto di merci ad alto valore e all’e-commerce, grazie alla loro flessibilità operativa ed efficienza.

«Grazie a questo nuovo collegamento, le merci in arrivo a Brescia Montichiari possono essere distribuite in modo rapido ed efficiente sui principali distretti produttivi del Nord Italia e dell’Europa, mentre i carichi in export beneficiano di un accesso diretto al mercato cinese – aggiunge Save –. Dall’hub di Xi’An, infatti, viene garantita una capillare e giornaliera redistribuzione verso tutte le principali città della Cina attraverso un network logistico dedicato, gestito da China Post, consentendo tempi di consegna ridotti e maggiore affidabilità della supply chain».

L’accordo

L’accordo è stato siglato dalla società di gestione Catullo–Gruppo Save con Geo Sky, che opera in collaborazione con il broker italiano Mas Concept, quello cinese Mifw ltd e lo spedizioniere svizzero Olg international, e prevede un piano di incremento progressivo delle attività, con l’obiettivo di aumentare le frequenze settimanali in funzione della crescita della domanda e di ampliare ulteriormente il network attraverso l’attivazione di nuovi collegamenti verso altri aeroporti strategici in Cina.

«Dopo l’avvio, a fine marzo, delle attività di un primario vettore italiano in forte e costante crescita a livello internazionale, l’aeroporto di Brescia Montichiari mette a segno un nuovo importante risultato con l’arrivo di Geo Sky e il collegamento con la Cina – afferma Francesco Folonari, direttore Cargo del Gruppo Save –. Un successo che si inserisce nel piano di sviluppo dello scalo e del suo ruolo primario per la movimentazione delle merci nel nostro Paese e in Europa».