«A partire da oggi le donne nell’Unione europea lavorano gratis». La provocazione campeggia sulla homepage della Commissione europea e trasforma una percentuale in un’immagine difficile da ignorare. Un’altra domanda, scelta da Bruxelles per accompagnare l’Equal Pay Day del 20 novembre, rincara la dose: «Lavoreresti gratis fino al prossimo anno?». È il significato simbolico della Giornata europea della parità retributiva: da venerdì, e fino al 31 dicembre, è come se le donne lavorassero senza ricevere uno stipendio, se confrontiamo i loro guadagni medi con quelli degli uomini.
È logico: nessuna busta paga viene davvero sospesa, ma è la rappresentazione di una distanza che continua a segnare il mercato del lavoro europeo. Secondo gli ultimi dati richiamati dalla Commissione, nel 2024 la retribuzione oraria lorda media degli uomini nei 27 Paesi dell’Unione era superiore dell’11,1% a quella delle donne. Nell’arco di un anno, spiega Bruxelles, la differenza equivale a circa un mese e mezzo di salario. La data dell’Equal Pay Day cambia in base a questo indicatore. Quest’anno cade il 20 novembre; dodici Stati membri organizzano anche una giornata nazionale, calcolata sul proprio divario.
Il numero, però, va letto correttamente. L’11,1% non significa che ogni donna percepisca una paga inferiore a quella di un collega che svolge identiche mansioni. Il cosiddetto gender pay gap è un indicatore complessivo: fotografa differenze medie nelle retribuzioni orarie e risente anche del fatto che le donne e gli uomini hanno ruoli, settori e accesso alle posizioni meglio pagate differenti. La discriminazione diretta è solo una parte del problema.
Il divario
Dietro quel dato ci sono infatti carriere che procedono a velocità diverse, opportunità di avanzamento non equivalenti, settori a prevalenza femminile spesso meno remunerati e un peso del lavoro di cura che continua a ricadere soprattutto sulle donne. Maternità, assistenza ai familiari e interruzioni dell’attività incidono sulle entrate, sulle carriere e sulle pensioni. Per questo ridurre il divario retributivo non significa soltanto confrontare due cedolini: significa interrogarsi su come vengono distribuiti tempo, responsabilità e possibilità di fare carriera.
Equal work deserves equal pay. Yet 🔸 Women's gross hourly earnings are still on average 11% below those of men in the EU. 🔸 Women's pensions are on average 24% lower than those of men in the EU, partly as a result of the gender pay gap. https://t.co/Hx591N7VYc— European Commission (@EU_Commission) November 20, 2026
Il paradosso è che la parità di retribuzione non è affatto un diritto nuovo. È entrata nei Trattati europei già nel 1957 e oggi è prevista dall’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: a parità di lavoro, o di lavoro di pari valore, deve corrispondere parità di trattamento economico. Quasi settant’anni dopo, il principio resta ancora una promessa da rendere pienamente effettiva. «La vera uguaglianza non può essere un principio soltanto sulla carta», hanno ribadito alla vigilia dell’Equal Pay Day la vicepresidente esecutiva della Commissione Roxana Mînzatu e la commissaria Hadja Lahbib.
La direttiva
Un passaggio decisivo è la direttiva sulla trasparenza retributiva approvata nel 2023. Il termine per recepirla negli ordinamenti nazionali era il 7 giugno 2026. Le nuove regole puntano a rendere visibili le differenze salariali: prevedono informazioni sulla retribuzione già prima dell’assunzione, vietano di chiedere ai candidati quanto guadagnavano in precedenza e riconoscono ai dipendenti il diritto di conoscere i livelli retributivi medi, suddivisi per sesso, per chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Per le imprese con almeno cento dipendenti sono inoltre previsti, secondo tempi e modalità differenziati, obblighi di rendicontazione dei divari tra lavoratrici e lavoratori. In determinate condizioni, le differenze non giustificate dovranno essere oggetto di una valutazione congiunta. La direttiva rafforza anche gli strumenti per far valere i propri diritti, comprese sanzioni e possibilità di ottenere il risarcimento. La sfida non riguarda soltanto la scrittura delle leggi: come sottolineano Mînzatu e Lahbib, i ritardi nell’attuazione rischiano di indebolire tanto l’obiettivo dell’uguaglianza quanto quello della competitività.
C’è poi una questione meno evidente, ma altrettanto concreta: stabilire quando due lavori, pur diversi per mansioni o denominazione, abbiano lo stesso valore. È qui che possono nascondersi valutazioni condizionate dagli stereotipi. Nel marzo 2026 la Commissione, insieme all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, ha diffuso linee guida per aiutare le organizzazioni a classificare le professioni con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. L’obiettivo è valutare responsabilità, competenze e condizioni di lavoro.
I ruoli
Che la questione vada oltre la busta paga emerge anche dal Rapporto 2025 sulla parità di genere nell’Ue. Il documento registra progressi nella partecipazione femminile al lavoro e nell’istruzione, ma segnala la persistente sottorappresentazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni. E ricorda quanto gli stereotipi continuino a influenzare la divisione dei compiti familiari e le scelte professionali. Non basta, insomma, aprire una porta se poi le condizioni di partenza e i percorsi per arrivare ai vertici restano differenti.
La Commissione ha inserito questi nodi anche nella nuova Strategia per la parità di genere 2026-2030, adottata il 5 marzo scorso. L’obiettivo è intervenire su più piani, dall’occupazione alla formazione, dalla presenza femminile nella ricerca e nell’innovazione fino ai rischi di discriminazione legati alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale. Perché le disuguaglianze possono cambiare forma, ma continuare a riprodursi anche nei settori che promettono di disegnare il lavoro di domani.
Un investimento
Bruxelles insiste inoltre su un punto: pagare equamente non è soltanto una questione di diritti, ma anche un investimento economico. Imprese più trasparenti e inclusive possono attrarre talenti, trattenerli e valorizzarli meglio. È un tema che riguarda anche il territorio produttivo bresciano, dove attrarre competenze è una sfida quotidiana. Per Bruxelles, equità e sviluppo possono rafforzarsi.
La distanza si sta riducendo, riconosce l’Unione europea, ma non abbastanza in fretta. E allora quelle frasi provocatorie riportate all’inizio dell’articolo non sono soltanto slogan per una ricorrenza. Servono a porre una domanda molto concreta a istituzioni, imprese e società: quanto vale davvero il lavoro delle donne? Finché la risposta continuerà a cambiare in base al genere, il 20 novembre non sarà semplicemente una data sul calendario. Sarà il promemoria di un diritto che deve ancora diventare realtà per tutte.
In Italia
L’Italia migliora, ma resta ultima nell’Unione europea per parità di genere nel lavoro. È il dato più significativo del Gender Equality Index 2026 dell’Eige, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere: nella dimensione del lavoro il nostro Paese totalizza 63,2 punti su 100, 0,6 in più rispetto al 2025 e due in più rispetto al 2020. Un progresso che non basta ad abbandonare il fondo della classifica. Nel quadro generale, invece, l’Italia è dodicesima tra i 27 Stati membri, con 62,7 punti, contro una media europea di 64,5. Il punteggio nazionale è cresciuto di 0,5 punti nell’ultimo anno e di 6,7 dal 2020. La distanza dalla media Ue, però, si è leggermente ampliata.
La difficoltà maggiore riguarda la partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno, che tiene conto anche delle ore effettivamente lavorate, è del 34% per le donne e del 54% per gli uomini: venti punti di scarto, il divario più ampio dell’Unione. Tra le coppie con figli la distanza sale a 35 punti. Il dato fotografa un mercato del lavoro in cui l’accesso all’occupazione resta profondamente diseguale.
Women in the EU still earn 11.1% less per hour than men on average. That means around 1.5 months of work unpaid, comparatively speaking. Today is European #EqualPayDay, a reminder that equal work still doesn't always mean equal pay. Learn more: https://t.co/pWkPpntuyW https://t.co/Lsqe2RLpLs— European Committee of the Regions (@EU_CoR) November 20, 2026
Le differenze emergono anche nelle opportunità di carriera. Le donne rappresentano soltanto il 29% di chi occupa posizioni dirigenziali e il 17% degli specialisti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Sono percentuali tra le più basse nell’Ue, mentre l’accesso alle professioni più qualificate resta spesso segnato da differenze di genere. A pesare è anche la distribuzione del lavoro di cura. In Italia il 41% delle donne dedica più di 35 ore alla settimana all’assistenza informale dei figli fino a undici anni, contro il 16% degli uomini. E se il 65% delle donne svolge ogni giorno lavori domestici come cucinare, pulire o fare il bucato, tra gli uomini la quota si ferma al 28%. Uno squilibrio che può restringere il tempo disponibile per un impiego e per la crescita professionale.
Le conseguenze si prolungano oltre la vita lavorativa: il divario tra le pensioni di donne e uomini è del 29%, cinque punti sopra la media europea. Tra le persone occupate che vivono sole o sono genitori soli, il rischio di povertà riguarda il 20% delle donne e il 14% degli uomini. C’è però un’Italia che mostra risultati diversi: nei consigli di amministrazione delle maggiori società quotate le donne sono il 45%, la seconda quota più alta nell’Ue. È il contrasto che attraversa il rapporto: una presenza importante ai vertici delle grandi aziende convive con una partecipazione femminile al lavoro ancora troppo bassa. La parità avanza, ma non alla stessa velocità.