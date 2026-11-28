Nel Bresciano in dieci anni sono cresciute imprese e occupazione

L’Area studi di Cna ha indagato l’andamento del sistema aziendale nazionale tra il 2014 e il 2024. Per incremento percentuale del numero di imprese (+7,8%) la nostra provincia è al trentaquattresimo posto in Italia e a terzo in Lombardia. Gli addetti sono cresciuti del del 9,3%