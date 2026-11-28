Le crisi – tra geopolitica, rincari di energetici e materie prime e inverno demografico – non sono bastate fino a oggi ha fermare la crescita del sistema produttivo bresciano. A confermare Brescia come terra d’impresa è anche l’ultima indagine dell’Area studi e ricerche di Cna (su dati Istat), che ha indagato l’andamento del sistema aziendale nazionale nel decennio 2014-2024, concentrandosi sulla crescita percentuale del numero di aziende e sulla creazione di posti di lavoro.
Il confronto
Nonostante la presenza di un tessuto già denso e ben presidiato (che secondo i dati più recenti di ReportAziende.it sarebbe composto da 117.300 aziende) il made in Brescia ha aumentato del 7,8% la percentuale delle realtà che operano sul suo territorio e del 9,3% gli addetti che vi lavorano (contati a inizio autunno di quest’anno in circa 518.000). Per incremento percentuale del numero di imprese Brescia è al trentaquattresimo posto in Italia.
Nel confronto con le altre provincie lombarde invece è terza dopo Milano e Monza-Brianza, che hanno fatto rispettivamente +16,4% e +12,2%. Seguono, Como con un +6,4% e Bergamo a +3%. Alla voce occupazione Milano guida nettamente la graduatoria italiana. Tra 2014 e 2024 gli addetti del territorio meneghino sono aumentati addirittura del 43,2% (oggi sono circa 2,5 milioni), e anche Milano, come già detto per Brescia, non era certo una città che prima del 2014 offriva poco lavoro. A livello lombardo dopo il gigante milanese c'è la dinamica provincia di Monza e Brianza, cresciuta del 17,6%, al ventiseiesimo posto nazionale.
Brescia in questo caso è in linea con una dinamica che vede gli addetti crescere più del numero delle imprese e si colloca al 67esimo posto. Nella lettura del dato bresciano, oltre alla forte occupazione già esistente e dunque difficile da incrementare, occorre tenere conto delle difficoltà di reperimento di personale che interessano trasversalmente diversi settori produttivi, fattore condizionante per le prospettive di sviluppo, e si intrecciano con le già citate negatività demografiche.
«Orientare lo sviluppo»
Ma questi dati cosa dicono e a cosa servirebbero? Come spiegato dal presidente di Cna Brescia Giordano Apostoli, «il confronto tra province e regioni non è utile per stilare classifiche ma per comprendere le diverse dinamiche economiche, individuare le criticità e orientare le politiche di sviluppo delle aree del Paese e del Paese complessivo. Le imprese operano in un’economia fortemente interconnessa, attraverso produzioni e rapporti commerciali che vanno oltre i confini provinciali e regionali. Serve quindi guardare con favore alla crescita imprenditoriale di altri territori, a partire da quelli del sud, che hanno mostrato un’interessante miglioramento. Un sistema economico nazionale più forte, dinamico e capace di generare occupazione, crea nuove opportunità per tutte le imprese, dal Friuli alla Sicilia. La crescita degli altri territori non va vista quindi in un'ottica di competizione, ma come una risorsa che può avvantaggiare tutti».