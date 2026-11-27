La manifattura bresciana resta in territorio positivo, ma il rallentamento della produzione si fa sempre più evidente. Nel terzo trimestre l’attività industriale ha registrato un incremento dell’1% sullo stesso periodo dello scorso anno, un risultato decisamente più contenuto rispetto al +3,5% del primo trimestre e al +2,1% del secondo.
A fotografare l’andamento è l’indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia, che evidenzia come il dato estivo, il meno brillante da oltre un anno, confermi il progressivo indebolimento del quadro industriale, condizionato dagli elevati costi energetici, dal rincaro delle materie prime e da una domanda internazionale debole.
Il quadro
A preoccupare è soprattutto la variazione congiunturale, che rispetto al secondo trimestre segna un -0,7% in termini destagionalizzati. Il tasso acquisito per il 2026 rimane positivo, all’1,3%, ma si ridimensiona sensibilmente rispetto al 3,4% stimato nella precedente rilevazione.
«La produzione resta in segno più, ma il rallentamento è evidente e non consente letture particolarmente positive», osserva Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia, per cui le imprese stanno dimostrando solidità dopo aver assorbito per anni una parte consistente degli aumenti dei costi senza trasferirli interamente sui prezzi finali. Una capacità di tenuta che, tuttavia, rischia di esaurirsi: «Quando i margini si riducono, diminuiscono anche le risorse disponibili per investire, innovare e creare occupazione».
La richiesta: interventi strutturali
Da qui la richiesta di interventi strutturali sul costo dell’energia e sulla debolezza della domanda, per garantire condizioni eque di competitività.
I numeri dell’indagine restituiscono un quadro a luci e ombre. Tra luglio e settembre, soltanto il 24% delle imprese ha dichiarato un aumento della produzione rispetto al trimestre precedente, mentre il 35% ha mantenuto invariati i volumi e il 41% ha registrato una contrazione.
Le difficoltà interessano quasi tutti i comparti. A segnare le flessioni più marcate sono il sistema moda (-4,6%), la metallurgia (-3,9%), il legno e i minerali non metalliferi (-3,4%), il chimico-gomma-plastica (-2,1%). Sostanzialmente stabile la meccanica (-0,1%), mentre l’alimentare rappresenta l’unica eccezione positiva, con una crescita del 3,4%. Anche il fatturato risente della frenata.