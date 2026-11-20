Nell’estate 2026 la manifattura bresciana resta in territorio positivo, ma il rallentamento della produzione si fa sempre più evidente. Nel terzo trimestre infatti l’attività industriale ha registrato un incremento dell’1% sullo stesso periodo dello scorso anno, un risultato decisamente più contenuto rispetto al +3,5% del primo trimestre e al +2,1% del secondo. A fotografare l’andamento è l’indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia, che evidenzia come il dato estivo, il meno brillante da oltre un anno, confermi il progressivo indebolimento del quadro industriale, condizionato dagli elevati costi energetici, dal rincaro delle materie prime e da una domanda internazionale debole.
Il punto
A preoccupare è soprattutto la variazione congiunturale, che rispetto al secondo trimestre segna un -0,7% in termini destagionalizzati. Il tasso acquisito per il 2026 rimane positivo, all’1,3%, ma si ridimensiona sensibilmente rispetto al 3,4% stimato nella precedente rilevazione.
«La produzione resta in segno più, ma il rallentamento è evidente e non consente letture particolarmente positive», osserva Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia, per cui le imprese stanno dimostrando solidità dopo aver assorbito per anni una parte consistente degli aumenti dei costi senza trasferirli interamente sui prezzi finali. Una capacità di tenuta che, tuttavia, rischia di esaurirsi: «Quando i margini si riducono, diminuiscono anche le risorse disponibili per investire, innovare e creare occupazione». Da qui la richiesta di interventi strutturali sul costo dell’energia e sulla debolezza della domanda, per garantire condizioni eque di competitività.
Lo scenario
I numeri dell’indagine restituiscono un quadro a luci e ombre. Tra luglio e settembre, soltanto il 24% delle imprese ha dichiarato un aumento della produzione rispetto al trimestre precedente, mentre il 35% ha mantenuto invariati i volumi e il 41% ha registrato una contrazione.
Le difficoltà interessano quasi tutti i comparti. A segnare le flessioni più marcate sono il sistema moda (-4,6%), la metallurgia (-3,9%), il legno e i minerali non metalliferi (-3,4%), il chimico-gomma-plastica (-2,1%). Sostanzialmente stabile la meccanica (-0,1%), mentre l’alimentare rappresenta l’unica eccezione positiva, con una crescita del 3,4%. Anche il fatturato risente della frenata. Sul mercato italiano le vendite sono diminuite per il 40% delle aziende contro un 14% che ha registrato un incremento. Non va meglio sui mercati esteri: nell’Ue le contrazioni riguardano il 35% delle imprese, così come nei Paesi extra Ue.
Il confronto
A pesare ulteriormente sono i costi di produzione: il 63% delle aziende ha rilevato nuovi aumenti nei prezzi di acquisto di materie prime e semilavorati, con una crescita media del 4% sul periodo precedente. I prezzi di vendita dei prodotti finiti sono invece aumentati soltanto per il 36% delle imprese, con un incremento complessivo del 2,1%. Il divario diventa più significativo osservando il periodo compreso tra il quarto trimestre 2020 e il terzo trimestre 2026: i costi di acquisto sono cresciuti complessivamente del 189%, contro un aumento del 55% dei prezzi di vendita.
Il principale freno all’attività rimane la debolezza della domanda, indicata dal 35% degli intervistati. Nonostante le criticità, le aspettative per i prossimi mesi conservano un moderato ottimismo. Il saldo tra imprese che prevedono un aumento della produzione e quelle che ipotizzano una diminuzione è positivo per 22 punti percentuali, mentre il 58% si attende una sostanziale stabilità.