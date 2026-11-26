La manovra cambia ancora. Dopo la retromarcia sui tagli alla scuola e la più che probabile trasformazione della flat-tax giovani in una consistente detassazione per neoassunti e under 35 è in arrivo un'altra correzione: l'eliminazione tout-court dello spalma crediti del Superbonus. «Stiamo lavorando per cancellarlo», fa sapere il leader di Noi Moderati Lupi dopo il nuovo vertice di maggioranza.
Una riunione seguita a un Cdm nel quale il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, avrebbe lanciato un appello ai colleghi non solo a dare una mano per rispettare lo strettissimo cronoprogramma ma anche a ridurre le proposte di emendamenti ministeriali, che al momento sarebbero una novantina. E al monito di Ciriani si sarebbe accodata – viene riferito – anche Meloni con un appello: «Cerchiamo di fare un percorso ordinato».
La richiesta di evitare fughe in avanti sarebbe arrivata ai partiti anche nella riunione della mattina a Palazzo Chigi con Mantovano, Giorgetti e la ragioniera generale dello Stato Perrotta con presidente della commissione Bilancio Mangialavori, i capigruppo e i relatori. «Il quadro delle risorse» per la manovra «è quello» delineato, avrebbe ribadito il titolare del Mef in quella sede con Perrotta che avrebbe ricordato che l'uscita dalla procedura d’infrazione «è la priorità».
Tranquillità
Il Tesoro, viene spiegato, sarebbe tranquillo come all'inizio del percorso della manovra. «I saldi sono blindati come è chiaro a tutti», è la sottolineatura fatta anche dalla premier ai vice. Ma nonostante i numerosi appelli le fibrillazioni nella maggioranza non sembrano placarsi a partire dai temi come le pensioni e del condono. A creare polemica dalle parti della Lega è l'affondo della Lucaselli su Quota 64. «Il fondo pensioni - mette nero su bianco - sicuramente non è una priorità in questo momento perché l'uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita».
Stessa storia per il condono con la proposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che spiega «verrà integrata con elementi aggiuntivi di FdI». Un «uno-due» che nessuno in chiaro si espone a commentare ma sulla quale il malumore dei deputati salviniani nei corridoi si spreca. Il tutto alla vigilia della scadenza del primo step per i partiti per scegliere il proprio pacchetto di emendamenti tra i 700 segnalati. Proprio alla ricerca di una condivisione si sono susseguite per tutta la giornata le riunioni dei gruppi di maggioranza.
Ma gli spazi, come messo in chiaro da Giorgetti, sono davvero pochi e la sensazione è che toccherà guardare al «fondino» di 120 milioni per le modifiche parlamentari sul quale, tanto più con le preferenze previste della nuova legge elettorale, l'assalto alla diligenza è più che prevedibile. Le opposizioni vanno all'attacco e fanno sapere che non accetteranno di ridurre gli emendamenti ai super segnalati.
Tra i segnalati della Lega, viene fatto sapere, ci sarà quello che punta a portare a 10mila il contingente dei militari impiegati per Strade sicure, con un incremento di 3.200 unità, compresi i 500 parà dispiegati a Milano. Oggi si capirà quali sono le richieste sopravvissute per ciascun partito. Per quanto riguarda la sanità resta in ballo l'ipotesi di reperire fondi dalla social card mentre più complicata apparirebbe quella di usare risparmi del Pnrr. Sul condono l'intesa è da costruire. «Non sarà senza limiti», ha puntualizzato Tajani.