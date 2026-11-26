Manovra, verso la retromarcia sul Superbonus: via lo spalma crediti

La legge di Bilancio cambia e non è la prima volta. Tensione in maggioranza su pensioni e condono, si discute anche della sanità

26 novembre 2026 3 ' di lettura

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Manovra 2027legge di Bilancio 2027Superbonus Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...