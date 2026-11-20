Tempi certi e procedure più snelle per nuovi investimenti e ampliamento delle attività esistenti. Un emendamento del governo alla manovra, annunciato dalla premier Giorgia Meloni, estende alle Regioni del centro-nord il modello di semplificazione della Zes unica per il Mezzogiorno.
L’obiettivo è favorire l’insediamento di nuove attività economiche e lo sviluppo di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale. La Zona economica speciale (Zes) unica è stata istituita nel 2024 per le otto regioni del Mezzogiorno e dallo scorso anno comprende anche Marche e Umbria. Prevede semplificazioni, come l’autorizzazione unica per gli investimenti con meccanismi di silenzio-assenso e lo sportello digitale, e agevolazioni, tra cui credito d’imposta per gli investimenti e bonus assunzioni. L’emendamento estende a tutta Italia solo le semplificazioni burocratiche. Gli incentivi restano riservati al Mezzogiorno, visto che nascono per ridurre i divari con il Centro-Nord e sono sostenuti da risorse europee della politica di coesione.
Il punto
In particolare, le imprese potranno richiedere l’autorizzazione unica per i progetti di investimento nei settori individuati come strategici attraverso lo sportello digitale della Zes, che svolge anche le funzioni di sportello unico per le attività produttive (Suap).
L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori e dovrebbe permettere di evitare di fare la spola tra Comuni, Regioni e Sovrintendenze. La proposta trasforma inoltre il dipartimento per il Sud in dipartimento per le politiche per il Sud e la Zona economica speciale, potenziandolo con nuovi uffici dirigenziali e 25 unità di personale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra il dipartimento dovrà predisporre, insieme agli enti territoriali, un piano strategico triennale con i settori da promuovere e gli investimenti prioritari. Il costo per lo Stato dell’intervento è di 4,7 milioni nel 2027 e 4,1 milioni annui dal 2028. Secondo gli ultimi dati del governo, la Zes unica per il Mezzogiorno ha consentito di rilasciare 1.631 autorizzazioni, attivare 10,5 miliardi di euro di investimenti e creare 28mila posti di lavoro.
«Il governo presenterà un emendamento in manovra per estendere alle altre Regioni del Nord le procedure accelerate di semplificazione burocratica per investimenti delle imprese. Così che si possa realizzare anche qui al Nord quella accelerazione di investimenti che giustamente le nostre imprese reclamano», ha assicurato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nella sede di Assolombarda.
Confindustria
«Guardiamo con attenzione a quanto ha detto il ministro Urso – ha replicato il presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava –. Il punto di forza delle Zes nel Mezzogiorno del Paese è stato soprattutto la forte semplificazione burocratica che ha assicurato tempi certi e spediti per tutte le pratiche autorizzative. Quindi, se il Governo sarà effettivamente capace di assicurare identico beneficio anche alla Lombardia, siamo certi che il sistema imprenditoriale ne saprà cogliere i benefici. Non dimentichiamo infatti che i costi della burocrazia, insieme a quelli energetici, sono i principali elementi che mettono in crisi la competitività delle aziende».