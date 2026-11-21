Il 29 maggio, nelle Considerazioni finali, il Governatore Panetta ha messo il dito nella piaga. Dal 2019 il Pil è cresciuto di oltre il 6 per cento e l’occupazione «in misura rilevante»: la crescita è venuta dalle ore lavorate in più, non da un’ora di lavoro più produttiva. E il ritardo viene da lontano: dal 2000 il prodotto per ora lavorata nel settore privato è salito di appena il 6 per cento, contro il 13-34 per cento degli altri grandi paesi dell’euro.
Senza un deciso aumento della produttività, avverte Panetta, l’economia «potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti». Con il calo della popolazione in età da lavoro, aggiungere occupati non basterà più. La colpa di un declino trentennale non è di questo governo. Ma cosa ha fatto l’esecutivo per invertire la rotta? Quasi nulla. La letteratura economica è concorde: imprese troppo piccole, manager scelti per fedeltà più che per merito, poca tecnologia, credito che non premia le aziende migliori, competenze talvolta scarse.
Nessuno di questi nodi è stato affrontato. La Transizione 5.0 è partita a rilento ed è stata definanziata di 3,8 miliardi, per poi essere sostituita da un iperammortamento riservato ai beni prodotti in Europa. Gli incentivi cambiano di anno in anno, e chi investe non può programmare. L’estensione della flat tax per gli autonomi fino a 100mila euro, oltre a essere iniqua, premia chi resta piccolo: secondo la Corte dei conti vale in media 7.400 euro per beneficiario, contro i 500 al massimo offerti al ceto medio dal secondo scaglione Irpef. Insomma, una politica elettorale.
Il Documento programmatico di bilancio (DPB) lo conferma. La manovra stimola la domanda per un anno ma poi si spegne: secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nel 2029 il suo effetto sulla crescita diventa addirittura negativo. Per non parlare della riduzione degli investimenti pubblici e dei quasi nove miliardi di misure temporanee del 2027, la cui proroga richiederebbe nuove coperture. Se si puntano i pochi euro in cassa tutti sul 2027, il motivo è incontrovertibile: si stanno confezionando mancette elettorali. Non è un caso quindi che l’UPB avverta come la manovra usi tutto lo spazio di bilancio del triennio. Ergo, ogni nuova misura dovrà essere pagata con più tasse o meno spesa, e non resta nulla per gli imprevisti. Chi vincerà le prossime elezioni troverà la cassa vuota.
Mentre i partiti di governo si contendono i pochi euro a disposizione, in Parlamento spunta un emendamento di Fratelli d’Italia per riaprire il condono edilizio del 2003, con un occhio alla Campania. È il terzo tentativo in un anno, dopo la legge di bilancio 2026 e il Milleproroghe. Il cerchio si chiude? La legislatura era cominciata con la tregua fiscale e la rottamazione quater, ha proseguito con la quinquies e finirà com’è iniziata?
Chi rispetta le regole paga, chi le aggira aspetta il prossimo condono. E intanto la pressione fiscale è salita dal 41,6 per cento del 2022 al 43 del 2026. L’Istat calcola che, tra il 2021 e il 2027, il drenaggio fiscale sottrae a ogni contribuente circa 1.100 euro, più di quanto restituiscano i tagli all’Irpef. Il debito pubblico risale fino al 138,5 per cento del Pil nel 2027. Insomma, pressione fiscale elevata, debito alto, ma crescita del Pil inferiore all’1 per cento.
Il problema dell’Italia è che, nonostante si lavori di più, si produce poco per ogni ora lavorata. Panetta lo ha detto con chiarezza; il governo ha preferito glissare, pensando maggiormente alla propria immagine. Quando a pagare il conto saranno i lavoratori con salari fermi e i contribuenti chiamati a uno sforzo ulteriore, sarà difficile dare la colpa a chi c’era prima.