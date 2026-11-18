«Appena abbiamo appreso la notizia ci siamo subito allarmati. Temiamo che possa accadere quello che è già successo con il Salva Casa del 2024. Non fummo interpellati e ci furono difficoltà di applicazione e ricadute sugli operatori del settore, le amministrazioni comunali e i cittadini». A parlare è Mauro Torquati, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia. All’orizzonte infatti pare profilarsi un nuovo maxi condono edilizio, l’ultimo è del 2003 con il governo Berlusconi, che potrebbe essere inserito nella Legge di Bilancio.
Un primo emendamento riguarderebbe la riapertura dei termini della sanatoria 2003 per gli abusi riguardanti opere terminate entro il 31 marzo 2003 non solo per la Campania appunto ma anche per le altre Regioni. Una seconda ipotesi di emendamenti invece sempre a livello nazionale riguarderebbe la sanatoria per piccoli abusi.
Le perplessità
Non si tratterebbe, come era in una prima ipotesi, della riapertura, per la sola regione Campania della sanatoria di ventitré anni fa ma di un provvedimento esteso a tutta l’Italia che consentirebbe di regolarizzare le piccole difformità degli immobili e ridurre il numero di pratiche edilizie arretrate nei Comuni.
«Nel discorso politico come tecnici non entriamo – prosegue Torquati – ma chiediamo di essere interpellati così come gli altri Ordini interessati. Che il Governo si confronti con il Consiglio regionale degli Ingegneri e poi a cascata con quelli territoriali, perché ogni territorio ha le sue peculiarità».
I professionisti del settore paventano appunto, prosegue Torquati, che si verifichino «difficoltà di applicazione e tutti i risvolti di una norma non condivisa con gli operatori di settore, non solo per noi specialisti ma anche per i cittadini».
Il Salva Casa
Il maxi condono, se fosse varato, consentirebbe di sanare irregolarità di lieve entità e abusi minori, come un tramezzo spostato, un bagno ampliato, una finestra con dimensioni diverse da quelle riportate nei documenti catastali con paletti temporali rigidi: la sanatoria bis resterebbe limitata agli abusi edilizi realizzati (in tutte le Regioni italiane) entro il 31 marzo 2003, senza alcuna estensione alle costruzioni più recenti.
Gli ingegneri però hanno alle spalle la recente esperienza, che giudicano «non positiva», del Salva Casa voluto dal vicepremier Matteo Salvini e temono che si verifichino le medesime complicanze di applicazione di allora. «Non solo per noi ma anche per i cittadini che potrebbero non sapere esattamente come procedere – conclude il consigliere –. Allora ci arrivò il testo che era prossimo alla firma e c’erano lacune per la sua concretizzazione. In più mise in difficoltà anche le Amministrazioni comunali per il rischio di una non corretta interpretazione».