Manovra, pensioni e imprese: tutte le ultime modifiche approvate

Nuova stretta sulle pensioni, tagli che colpiscono lavoratori precoci e usuranti, estensione della detassazione dei contratti, niente ripristino dei fondi per la metro C di Roma e nuove norme sullo spoil system nelle Authority. Sono alcune delle ultime novità entrate nella legge di bilancio dopo giorni di tensione parlamentare.

Misure che si aggiungono a quelle già approvate nelle scorse settimane, come la diversa tassazione degli affitti brevi, il bonus per le scuole paritarie, la rottamazione quater-quater e le norme sull’oro di Bankitalia. Ecco, punto per punto, cosa cambia.

Pensioni, stop all’anticipo con previdenza complementare

Non sarà più possibile andare in pensione di vecchiaia anticipata cumulando gli importi delle forme di previdenza complementare. Viene cancellata la norma, prevista dal 2025, che consentiva di computare anche le rendite dei fondi pensione per raggiungere l’importo minimo mensile necessario, con almeno 20 anni di contributi e nel regime contributivo pieno.

Tagli per precoci e lavoratori usuranti

Arriva una nuova riduzione delle risorse per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. L’emendamento del governo prevede tagli per 50 milioni nel 2033 e per 100 milioni dal 2034. Scendono anche i fondi per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti: 40 milioni in meno all’anno dal 2033, con il fondo che passa da 233 a 194 milioni.

Tfr e previdenza complementare: cosa cambia

Si amplia la platea delle aziende obbligate a conferire il Tfr al fondo Inps. Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatterà per le imprese che raggiungono i 60 dipendenti, per poi estendersi a quelle con almeno 50 addetti e, dal 2032, anche a quelle con 40.

Torna inoltre il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti, che scatterà da luglio: restano comunque 60 giorni per comunicare l’eventuale rinuncia.

Detassazione dei contratti estesa

L’aliquota agevolata al 5% sugli incrementi contrattuali viene confermata, ma ampliata. La detassazione riguarderà i redditi fino a 33mila euro e si applicherà anche ai rinnovi effettuati nel 2024, oltre a quelli del 2025 e 2026.

Imprese: tornano le risorse per Transizione 4.0

Rientrano in manovra le misure a favore delle imprese. Arrivano 1,3 miliardi per rifinanziare il credito d’imposta Transizione 4.0 e 532,64 milioni per le aziende che hanno presentato domanda per il credito d’imposta Zes unica.

Dal 2026 viene confermato l’iperammortamento, con durata triennale, ma salta la maggiorazione al 220% per gli investimenti green. Aumentano inoltre le risorse per il 2027 e il 2028 destinate agli incentivi per i processi di aggregazione e la tutela occupazionale.

Assicurazioni, nuovo contributo

Con un nuovo emendamento viene introdotto un secondo contributo a carico delle assicurazioni: 1,3 miliardi di euro attraverso il versamento di un acconto pari all’85% del contributo sui premi Rc auto e natanti dovuto per l’anno precedente.

Ponte sullo Stretto rifinanziato

Sono rifinanziati gli stanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina, con complessivi 780 milioni di euro destinati agli anni 2032 e 2033.

Piano casa ridimensionato

Calano le risorse rispetto alle previsioni iniziali. Per il 2026 sono stanziati 110 milioni e altri 100 per il 2027, a fronte dei 300 milioni complessivi inizialmente previsti per il biennio.

Meno fondi per i farmaci innovativi

Scende di 140 milioni, a partire dal prossimo anno, il Fondo per i farmaci innovativi, che supera il miliardo di euro. Il taglio serve a coprire l’aumento del tetto della spesa farmaceutica, che dal 2026 passerà dallo 0,2 allo 0,3%.

Tagli alle metropolitane (anche a quella di Brescia)

Resta la decurtazione di 50 milioni di euro per le infrastrutture metropolitane: oltre alla metro C di Roma, coinvolte anche la M4 di Milano e la linea Napoli-Afragola.

Nella manovra non arrivano novità nemmeno per la metropolitana di Brescia. Come già emerso nei giorni scorsi, il trasporto pubblico locale resta fuori dal pacchetto dei rifinanziamenti infrastrutturali e non sono previsti nuovi fondi statali per l’estensione o il potenziamento della linea. Una scelta che conferma le difficoltà già segnalate dagli enti locali nel reperire risorse per sostenere i costi di gestione e programmare nuovi investimenti, in un contesto di aumento delle spese energetiche e di manutenzione. Brescia, che negli anni ha fatto della metropolitana un modello di mobilità sostenibile, resta dunque in attesa di risposte sul fronte del trasporto rapido di massa.

Anas fuori da Ferrovie dello Stato

Un ordine del giorno della Lega impegna il governo a dare attuazione all’uscita di Anas da Ferrovie dello Stato, con il ritorno sotto il controllo del ministero dell’Economia. Il trasferimento delle azioni sarà formalizzato dopo l’approvazione del bilancio 2025 di Fs.

Spoil system nelle Authority

Un emendamento introduce la possibilità di risoluzione «di diritto» dei contratti a tempo determinato del personale dirigenziale delle Authority in caso di riorganizzazione, anche parziale, della struttura.

Editoria e cinema: le correzioni

Arriva in extremis il ripristino dei fondi per l’editoria, pari a 60 milioni di euro nel 2026, e lo stop alla stretta sulle tv locali. Ridotti anche i tagli al cinema, che scendono da 150 a 90 milioni.

Condono edilizio, nulla di fatto

Non passa l’emendamento che riapriva i termini della sanatoria edilizia del 2003. La proposta presentata da Fratelli d’Italia viene trasformata in un ordine del giorno.