Metro di Brescia, in Manovra bocciato il ripristino dei fondi

Una storia che si ripete. Bocciata anche quest’anno, questa volta dalla commissione Bilancio del Senato, la proposta di ripristinare i fondi per la metro di Brescia. «Sono stati bocciati gli emendamenti presentati dal Pd per il ripristino dei fondi sulle metropolitane: Roma, Milan, Brescia, Napoli» ha confermato la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin, riferendo che il Governo aveva garantito «il ripristino dei 50 milioni per la metro C di Roma».

Lorenzin ha spiegato che la proposta rientrava fra i «temi comuni» sui quali si concordava in maniera trasversale e che il Governo aveva parlato di una rimodulazione sulle tabelle che invece non è avvenuta.