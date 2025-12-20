Giornale di Brescia
Editoria: in Manovra tornano 60 milioni, stop alla stretta su tv locali

Lo prevede l'ultima riformulazione di un emendamento che sblocca lo stallo
Si sblocca lo stallo sull'editoria, tra gli ultimi nodi del percorso della manovra: è arrivata, secondo quanto si apprende, l'ultima riformulazione di un emendamento: contiene il ritorno dei fondi per 60 milioni nel 2026 e lo stop alla stretta sulle tv locali. 

