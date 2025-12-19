Manovra, novità piccole e grandi: dalla tassa sui pacchi alle banche

Dalla tassa sui pacchi a un’ulteriore richiesta di contributo a banche e assicurazioni, passando per il raddoppio della Tobin tax, la retromarcia sugli affitti brevi e il nuovo bonus per chi frequenta le scuole paritarie: ecco alcune delle principali modifiche alla manovra.

Pensioni e Tfr, salta la stretta

Al termine di un braccio di ferro, saltano le «finestre mobili» che allungavano ulteriormente l’età pensionabile anche rispetto ai maggiori mesi previsti per l’aspettativa di vita. Via anche l’ipotesi che rendeva meno conveniente il riscatto della laurea.

Non trovano spazio neanche le novità sul Tfr dei neoassunti, anche se non è escluso un ripescaggio in futuri provvedimenti.

Imprese

Dal 2026 arriva l’iperammortamento, la nuova agevolazione per chi investe in beni strumentali che sostituisce il credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Lo strumento sarà triennale (fino a settembre 2028) e condizionato a investimenti su beni «Made in Italy».

Salta la maggiorazione al 220% per gli investimenti green

Altre misure per le imprese sono attese nel nuovo decreto entro fine anno o con un emendamento: 1,3 miliardi per il credito d’imposta Transizione 4.0, i cui fondi sono andati esauriti, e 532,64 milioni per le aziende che hanno fatto domanda per il credito d’imposta della Zes unica.

Dividendi, banche e assicurazioni

Allentata la stretta sui dividendi: resta solo per le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate sotto il 5% o di importo fino a 500mila euro.

Per le banche arriva una riduzione della deducibilità sulle perdite pregresse: le percentuali di compensabilità scendono dal 43% al 35% per il 2026 e dal 54% al 42% per il 2027.

Per i contratti assicurativi stipulati dal 2026 sale al 12,5% l’aliquota sulla polizza Rc auto per gli infortuni del conducente.

Un’altra misura a carico delle assicurazioni è attesa nel decreto annunciato dal governo: un contributo di 1,3 miliardi attraverso il versamento, a titolo di acconto, dell’85% del contributo sul premio delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l’anno precedente.

Oro Bankitalia

Le riserve auree «gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al Popolo italiano», nel rispetto dei Trattati Ue. Passa l’emendamento di Fratelli d’Italia; canta vittoria anche la Lega.

Tassa sui pacchi

Da gennaio scatta una nuova imposta: 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue di valore fino a 150 euro. Resta da chiarire il raccordo con la normativa europea.

Money transfer nell’Isee

Le rimesse in denaro non accompagnato, i cosiddetti «money transfer», saranno conteggiate ai fini Isee per l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Affitti e Piano casa

Ripristinata la legge attuale che prevede la cedolare secca al 21% per la prima casa affittata e al 26% dalla seconda. L’attività d’impresa scatta però dal terzo immobile.

Si riducono a 10 milioni per il 2026 le risorse per il Piano Casa, ma altri fondi potrebbero arrivare con il nuovo decreto.

Condono

Ennesimo dietrofront sulla riapertura della sanatoria edilizia generalizzata. Sbloccati invece gli incentivi ambientali, di sicurezza e sismici per gli immobili già condonati.

Scuole paritarie, dal bonus all’Imu

Le famiglie con Isee entro i 30mila euro potranno beneficiare di un bonus fino a 1.500 euro. Confermata anche l’esenzione Imu per le scuole paritarie.

Forze dell’ordine

Slitta al 2028 l’aumento dell’età pensionabile per uomini e donne in divisa, con un ulteriore incremento di un mese nel 2029 e nel 2030.

Professionisti

Trovato un compromesso sulla norma che subordinava il pagamento delle parcelle ai professionisti che operano per la Pa alla loro regolarità fiscale: le amministrazioni pubbliche tratterranno gli importi contestati dal fisco, ma pagheranno le somme eccedenti.

Rottamazione

Via libera alla rottamazione quinquies senza l’ampliamento chiesto dalla Lega. Il partito incassa però una modifica dei tassi di interesse sulle rate, che scendono dal 4% al 3%.

Potranno essere estinte le cartelle tra il 1° gennaio 2000 e il 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte o contributi previdenziali. Il piano dura 9 anni, con 54 rate bimestrali.

Armi

Passa la proposta che chiede di rafforzare «le capacità industriali» per la produzione e il commercio di armi e materiale bellico. Saranno decreti ministeriali a individuare «attività, aree e opere».

Editoria e cinema

Niente taglio da 20 milioni nel 2026. Resta la sforbiciata nel 2027 e nel 2028. In arrivo 60 milioni per il Fondo «per il sistema tradizionale della carta», assicura il governo.

Ridotti i tagli al cinema, che passano da 150 a 90 milioni.

Cnr e università

Previsti fondi per i ricercatori precari (1,5 milioni), un bando per i posti letto universitari e 2 milioni in due anni per lo sportello psicologico.

Sisma

Obiettivo garantire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti avvenuti dal 1° aprile 2009 in poi.

Italiani all’estero

Cancellata la tassa da 250 euro per la richiesta della cittadinanza italiana.

Tesoretto e territori

In arrivo un ordine del giorno della maggioranza per finanziare interventi a livello locale con le risorse del fondo parlamentare.