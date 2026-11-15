«La fibra ottica resta centrale per connessioni solide»

Internet dal cielo può raggiungere una casa isolata, ma non manda in pensione i cavi. Per Daniele Peli, presidente e amministratore delegato di Intred, la fibra ottica resterà centrale. Il satellite può invece dare una risposta dove posare la rete costa troppo, oppure assicurare un collegamento di riserva.
Con Starlink quale sarà il futuro della fibra?
Resterà fondamentale anche tra dieci o vent’anni. La capacità di banda della fibra è molto maggiore e la latenza, cioè il tempo che un dato impiega per andare dalla casa dell’utente alla destinazione, è bassissima. È un aspetto decisivo per diverse applicazioni.
Perché continuare a scavare se internet può arrivare dal cielo?
Dove arriva la fibra, l’utenza tende a sceglierla anche per la continuità del servizio. Le connessioni senza fili possono risentire del maltempo e del numero di persone collegate. Un cliente sul Garda mi spiegava che con il sole la sua connessione era accettabile. Con la pioggia peggiorava, quando tutti restavano in casa e usavano internet.
Nelle valli bresciane il satellite può risolvere i problemi di copertura?
I fondi pubblici hanno consentito di portare la fibra in territori dove per gli operatori non era conveniente investire. Ma per le case sparse, isolate, e per alcune piccole imprese il satellite è una valida soluzione. A un amico con una casa in montagna l’ho suggerito io: lì con la fibra non arriveremo, sarebbe troppo costoso.
Quanto pesa il costo di raggiungere pochi utenti?
Per posare cinque chilometri di fibra si può spendere, se va bene, 30 euro al metro. Con qualche migliaio di utenti l’investimento si può fare, con venti diventa impossibile. Abbiamo raggiunto anche posti sperduti, ma con clienti disposti a sostenere costi e canoni importanti: sono casi particolari.
Fibra e satellite possono lavorare insieme?
Abbiamo un accordo con un operatore primario per usare il satellite soprattutto come riserva, se un cavo viene tagliato durante i lavori. Per garantire la continuità usiamo anche collegamenti radio terrestri con antenna esterna. Dove questi faticano ad arrivare, a volte ricorriamo al satellite, ma è ancora un’attività marginale.