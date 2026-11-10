A2A, i ricavi volano a 13,7 miliardi e gli investimenti a 1,13 miliardi

Volano i ricavi di A2A nei primi 9 mesi dell’anno, grazie alle vendite di energia, mentre frena l’utile a seguito di maggiori investimenti e per l’effetto del margine operativo lordo. Quest’ultimo, a sua volta, è stato frenato dall’aumento dei canoni idroelettrici, dagli effetti della siccità estiva sulla produzione idroelettrica, dalla volatilità dei prezzi energetici e dal minor contributo di alcuni impianti di trattamento.
Nel dettaglio ricavi sono saliti del 35% a 13,72 miliardi e gli investimenti del 9% a 1,13 miliardi. Di questi circa il 70% è relativo a progetti di sviluppo per il potenziamento e l’efficientamento delle reti di distribuzione elettrica, la realizzazione di impianti fotovoltaici, l’aumento della flessibilità degli impianti di generazione e per l’economia circolare.
Il 67% circa risulta «ammissibile» ai fini della Tassonomia Europea e il 56% è allineato con essa. Ciò che conta, però, secondo l’amministratore delegato Renato Mazzoncini, è che i risultati confermano un «modello industriale» che «si è rivelato ancora una volta un fattore di stabilità». Soprattutto però A2A «continua a mettere a disposizione di cittadini e imprese un’energia accessibile, affidabile e sostenibile».
Il commento sul Decreto Bollette
Per A2A il Decreto Bollette rischia di tradursi in un aumento del carico fiscale e, di conseguenza, in una revisione del programma degli investimenti, con possibili ripercussioni sull’intera filiera industriale. È questo uno dei messaggi più significativi lanciati da Mazzoncini durante la conference call con i giornalisti. Il manager ha quantificato in alcune decine di milioni di euro il possibile impatto diretto delle nuove disposizioni sulla multiutility, precisando tuttavia che al momento non ci sono elementi sufficienti per elaborare una stima definitiva.
A rendere più complesso il quadro è anche la componente relativa all’Irap: secondo quanto spiegato da Mazzoncini, si tratta di circa 130 milioni di euro di maggiore imposta non prevista da qui al 2029. «Certamente qualche decina di milioni di euro per A2A lo impatta, ma non abbiamo elementi per fare stime anche per l’effetto Irap da qui al 2029: sono circa 130 milioni di euro di Irap non previsti in quattro anni», ha dichiarato l’ad, rispondendo alle domande sulle conseguenze del provvedimento.
La prudenza nelle valutazioni è legata anche all’assenza di indicazioni definitive da parte dei Arera. Ma c’è un altro elemento che, secondo Mazzoncini, rende difficile prevedere l’effettiva portata della misura: l’andamento delle quotazioni del gas, dal momento che il meccanismo previsto dal decreto interviene solo quando il prezzo supera la soglia di 60 euro al MWh. «Fare una stima è difficile», ha spiegato il manager, ricordando che il prezzo del gas si attestava a 82 euro al MWh, dopo essere sceso di 21 euro in appena dieci giorni. Una dinamica che potrebbe proseguire anche nei mesi successivi. «Non è impossibile che scenda ancora: nel quarto trimestre gli analisti lo prezzano già a 61 euro al MWh, condizione per cui non avrebbe effetto il Decreto Bollette».
Ma è sul versante degli investimenti Mazzoncini interviene. Un incremento della pressione fiscale non può essere considerato una variabile isolata rispetto alle altre grandezze economiche del gruppo. «Una società che investe deve preservare equilibrio tra redditività, generazione di cassa, indebitamento e remunerazione capitale. Se cambia il quadro fiscale, anche la programmazione finanziaria deve essere adeguata.
E sui data center: «Il voto Usa non frena lo sviluppo in Italia, perché sul tema siamo già cauti. L’Europa già si muoveva con la sua tradizionale prudenza».