Via libera al decreto bollette, cosa prevede il testo approvato in Cdm

Al terzo tentativo, il Consiglio dei ministri è riuscito ad approvare il nuovo testo del Decreto Bollette, col meccanismo per abbassare le tariffe elettriche faticosamente concordato con l'Unione europea. «A partire da gennaio, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora», ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin.
La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto legge interviene sul «meccanismo che fa salire il prezzo dell'elettricità a causa del costo del gas», con «tre scelte precise»: «un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità» a 58,9 euro al megawattora; «far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi», evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per far salire i prezzi; «proteggere il risparmio destinato ai consumatori», impedendo alle imprese elettriche di ribaltare i maggiori costi sulle bollette dei clienti.
«Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese – ha detto la premier –. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini». E ha aggiunto che dal Decreto «ci aspettiamo benefici importanti», ma «i suoi effetti richiederanno tempo».
Il varo
Dopo due rinvii in Consiglio dei ministri e giornate di trattative e approfondimenti tecnici, ai piani alti del governo si è deciso di procedere con il varo del decreto legge. Le aziende elettriche si erano opposte con forza alla misura annunciata, che prevede un contributo anche per loro. Ma, è il senso dei ragionamenti che filtrano, gli elettrici devono rendersi conto che altri soggetti stanno dando un contributo «più pesante», e che sono stati trattati «con i guanti» rispetto, ad esempio, alle banche. Il decreto legge introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi.
Questa riduzione fa calare anche il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica che in Italia è strettamente legato a quello del gas. La riduzione riduce anche la tariffa finale sulle bollette di imprese e famiglie che alla fine risparmieranno comunque, perché il rimborso ai produttori sarà inferiore al calo della tariffa elettrica. In più, solo gli utenti con tariffe variabili dovranno pagare l'onere, mentre per quelli a tariffa fissa non cambierà nulla. Confcommercio sostiene che potrà ridurre le bollette delle imprese fino al 10%. Ma il think tank «Ecco» calcola che il risparmio medio sarà di appena 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno.