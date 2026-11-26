Con la scelta del cibo che mettiamo nel piatto, siamo corresponsabili ogni giorno di una serie di cose ben più grandi di quello che siamo abituati a credere, dallo sfruttamento della manodopera a quello delle risorse della terra, fino alla qualità del cibo stesso se acquistiamo o decidiamo di lasciare sugli scaffali quello di scarsa qualità.
Questa è una delle sfide alimentari del nostro tempo. Di sfide però ce ne sono altre, e come questa riguardano e riguarderanno l’intera collettività. Nel suo primo convegno la neonata Agro Zoo Academy – un progetto culturale di alta formazione promosso dalla Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche in collaborazione con Smea e Università Cattolica del sacro cuore di Brescia - le ha messe al centro dell’attenzione del pubblico nel convegno «Le sfide epocali del sistema agro-alimentare», prime tra tutte la geopolitica, la transizione ecologica e l’Intelligenza artificiale.
Il confronto
Ieri mattina l’Academy ne ha discusso con un panel di ospiti qualificati. Coordinati dal presidente della Fondazione Costantino Vitali e dal giornalista Fabio Gafforini, sono intervenuti il pro rettore vicario della Cattolica Anna Maria Fellegara, il direttore di Smea Edoardo Fornari, il consigliere della Fondazione Francesco Bettoni, il docente di relazioni internazionali Vittorio Emanuele Parsi, il professore di economia agro-alimentare Gabriele Canali, il professore di agronomia Stefano Amaducci, la professoressa di marketing Francesca Negri, il direttore generale Bu Dop del gruppo Lactalis Michele Fochi, e la direttrice delle relazioni esterne del gruppo Levoni, Marella Levoni.
Il punto
Dal quadro sommario sul settore agro-alimentare, delineato da Edoardo Fornari, è emerso che il sistema è il più grande del mondo e genera un fatturato di ben 10.000 miliardi di dollari, assorbendo il 40% dell’occupazione totale.
In Italia il fatturato è di 700 miliardi, il 15% del Pil, e l’export di 73 miliardi, quasi raddoppiato dal 2019 (44 miliardi) a oggi. Di geopolitica ha parlato il professor Parsi, sottolineando che «Il libero commercio favorisce la diffusione della pace e che l’area economica garantisce alle società la capacità di resistere alla predazione del potere politico». Per il professore «i nostri sono tempi non privi di imbarbarimento, in cui è tornato l’uso della fame come arma per piegare la resistenza dei popoli».
Il professor Canali invece ha evidenziato una cosa assai curiosa: «Nell’evoluzione agricola recente, la crescita produttiva e commerciale più marcata è quella del cibo per gli animali domestici». Dopo di lui il professor Amaducci ha parlato della produzione del bio-metano, di cui oggi in Italia ci sono 1800 impianti per un valore di 2 miliardi di euro, «Una produzione sostenibile se non entra in competizione con la produzione alimentare, se chiude il ciclo dei nutrienti e e garantisce benefici eco-sistemici».
Tecnologia
Il capitolo Intelligenza artificiale è toccato alla professoressa Negri, che ha evidenziato le opportunità per le imprese del food - tra ottimizzazione della filiera produttiva, previsione della domanda, e valore aggiunto per prodotto e consumatori - ma anche le possibili minacce: «competenze ibride, difficoltà di adozione per le pmi, problemi con dati frammentati, difficoltà a trasformare i progetti pilota in applicazioni industriali, e incertezza nel controllo degli output». Anche per l’IA insomma, non è tutto oro quel che luccica.