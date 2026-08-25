Gasolio ai massimi storici: la mini-proroga non basta e infuria la polemica

Nuovo record per il prezzo del gasolio in autostrada all'indomani della proroga di 48 ore del taglio delle accise di 17 centesimi deciso per decreto dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin. I quali nelle prossime ore valuteranno insieme ad altri uffici come procedere, spiega il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, aspettando di sapere «se si apre o meno lo Stretto di Hormuz». Anche perché al momento non c'è un Consiglio dei ministri in vista, aggiunge Pichetto. Intanto piovono critiche sulla nuova mini-proroga che scade domani e costa 20,8 milioni di euro (il precedente pacchetto di agosto valeva 245 milioni), coperta dall'extragettito Iva derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio.
La misura è bollata dall'Unione nazionale consumatori come «una vergogna», mentre per Confimprenditori è «uno scherzo che non fa più ridere». Il Codacons, che parla di «una presa in giro per gli italiani», calcola che il gasolio in autostrada ieri ha superato il record storico della settimana del 14 marzo 2022 (il diesel costava in media 2,154 euro al litro), con il rischio che nel prossimo week end «senza nuovi interventi volerà sulle strade a una media di oltre 2,3 al litro, mentre in autostrada il prezzo medio salirà a 2,37», una batosta per gli automobilisti di rientro o in partenza per le vacanze. Ma già ieri si sono visti prezzi alle stelle.
Alle pompe
Sull'autostrada della Cisa alla stazione di servizio al valico, in direzione sud, il prezzo della benzina «servito» ha sfiorato i 2,50 euro (2,499) mentre il diesel arrivava a 2,629 euro; la qualità premium, poi, si avvicinava addirittura ai 2,90 euro (2,879 per l'esattezza). Nel rilevamento quotidiano dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri la verde in modalità «self» lungo la rete stradale nazionale si mantiene come l’altroieri a 2,010 euro al litro, in lieve rialzo il gasolio a 2,131 euro (2,130 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è 2,088 euro al litro per la benzina (2,087 domenica) e 2,204 euro per il gasolio (2,203 domenica). Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in un panel al Meeting Cl di Rimini, ha sottolineato che «questi shock energetici che si ripetono con una frequenza così elevata sono un serio problema».
«Abbiamo una opportunità storica – ha detto – di liberarci da questa dipendenza da idrocarburi per abbattere i costi dell'energia in Europa, anche grazie alle nuove tecnologie, puntando su rinnovabili o su un mix di energie».
Sulle fonti pulite Pichetto ha rivendicato l'impegno del governo. Secondo le stime degli gli artigiani della Cna è di quasi 12 miliardi di euro in sei mesi il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, fra maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi
Per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, «tagliare le accise non è la soluzione», e nel bocciare l'ipotesi di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche, l'esperto spiega che «manca capacità di raffinazione» mentre servono proprio «più investimenti nella raffinazione per stabilizzare i prezzi». Stesso obiettivo sostenuto dal presidente dei petrolieri dell'Unem, Gianni Murano, secondo cui bisogna «ridare strategicità alla raffinazione» e «investire nella decarbonizzazione dei prodotti». Bocciata, dunque, l'ipotesi di tassare gli extraprofitti: «È un controsenso»