Giustacchini e il rientro a scuola tra solidarietà, sconti e feste

Il Gruppo Giustacchini riconferma il proprio ruolo di riferimento per il rientro sui banchi grazie a una ricca programmazione estiva che unisce convenienza, sensibilità sociale ed eventi per la comunità. Avviata al principio di giugno con una presenza capillare sui mezzi di trasporto cittadini e destinata a proseguire sino alla fine di settembre, la campagna scuola dell'azienda nasce per rispondere alle esigenze economiche delle famiglie in un momento dell'anno particolarmente delicato per il bilancio domestico.
Comunità e famiglie al centro
Tra le iniziative di maggior rilievo spicca il progetto di riciclo zaini, che ha offerto la possibilità di consegnare un vecchio modello usufruendo di uno sconto di 20 euro sull'acquisto di uno zaino della nuova collezione. L'operazione ha permesso di raccogliere circa 200 zaini che, debitamente ricondizionati, verranno donati a Caritas Brescia. Con la medesima realtà caritativa è stata inoltre attivata nei punti vendita una colletta solidale che invita i clienti ad acquistare e donare direttamente materiale scolastico, concretizzando un virtuoso modello di economia circolare.
L'offerta promozionale ha accompagnato progressivamente le fasi della preparazione scolastica: alla distribuzione gratuita di una borraccia a scelta per ogni zaino acquistato durante i mesi di giugno e luglio, si affianca in agosto la promozione sulla cancelleria essenziale, con sconti sino al 50% su oltre 150 articoli di prima necessità come penne cancellabili e colle, unitamente alla formula 3x2 sui quaderni.
Le Feste della Scuola di settembre
Il percorso culminerà nelle tradizionali Feste della Scuola organizzate nei fine settimana di picco delle vendite. Tra i vari appuntamenti spiccano la data di Verona del 5 settembre, la tappa di Roncadelle il 6 settembre e la grande festa finale di Brescia in programma il 12 settembre.
Gli eventi proporranno momenti di intrattenimento con gelati, gonfiabili, trucca-bimbi e artisti dedicati alla personalizzazione degli zaini. La manifestazione vedrà la partecipazione di primari partner del settore tra cui Colorosa, Bic, Pilot, Schneider, Pritt, Stabilo, Posca, Giotto, Staedtler e il marchio Arda, storica realtà italiana di Peschiera del Garda e sponsor Gold. Saranno inoltre presenti Seven, con una ruota della fortuna realizzata appositamente per l'evento, e Satch, con un artista dedicato alla personalizzazione degli zaini del brand.
La campagna di marketing dall’impronta artistica
A caratterizzare la comunicazione dell'azienda è un'originale campagna pubblicitaria sviluppata dall'ufficio marketing interno. In merito alle scelte visive, il Marketing Manager Nicolò Galeri spiega: «Abbiamo voluto lavorare su un sistema visivo che unisse scuola, cultura e Giustacchini. Per il visual siamo partiti da ispirazioni surrealiste e dadaiste e da lì abbiamo creato una campagna che voleva avere toni sensazionalistici e irriverenti. Abbiamo generato tutte le statue con l'IA e poi lavorato manualmente con il fotoritocco. Da questo punto di vista, è un’operazione di marketing molto interessante: non è una campagna meramente commerciale».
Per scoprire l’offerta del Gruppo Giustacchini nel mondo della cartoleria e della cancelleria è possibile consultare le sezione dedicata del sito aziendale.