Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaGarda

Lago di Garda, l’Europa Silvella è il miglior campeggio secondo Anwb

L’industria del camping europeo premia San Felice del Benaco: vacanze outdoor senza rinunciare a comfort
Area dell’Europa Silvella - © www.giornaledibrescia.it
Area dell’Europa Silvella - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il turismo open-air del Lago di Garda si conferma tra i segmenti più dinamici dell’ospitalità europea. A rafforzarne il posizionamento contribuisce il riconoscimento assegnato a Camping Europa Silvella di San Felice del Benaco, premiato con l’Anwb Award 2026 come «Best family friendly campsite» nel corso dei PiNCamp Gala 2026 di Stoccarda, tenutisi durante la fiera Cmt (Caravan, motor, touristik), tra i principali appuntamenti internazionali del settore.

La storia

La struttura – fondata nel 1958 da nonno Cesare – appartiene oggi alla terza generazione della famiglia salodiana: alla guida del campeggio accanto a papà Francesco Giustacchini e mamma Lucia ci sono i figli Andrea e Federico. Il premio, assegnato nell’ambito di uno degli eventi di riferimento per l’industria del campeggio europeo, ha un valore che va oltre la dimensione simbolica. Gli ANWB Award nascono infatti dalle votazioni degli utenti di anwbcamping.nl, il più importante portale olandese dedicato al turismo open-air, e rappresentano un indicatore diretto delle preferenze della domanda internazionale, in particolare dei mercati del Nord Europa, strategici per il Garda.

Il riconoscimento si inserisce in un contesto di crescita strutturale del comparto open-air, sempre più orientato verso formule di glamping e ospitalità di alta gamma, in grado di intercettare una domanda disposta a investire in vacanze outdoor senza rinunciare a comfort e servizi tipici dell’hôtellerie. Un’evoluzione che sul lago di Garda ha trovato terreno fertile, grazie a una rete di operatori capaci di innovare e a un territorio che continua ad attrarre capitali e flussi turistici internazionali.

«Questo premio è il risultato di un percorso imprenditoriale iniziato nel 1958 e arrivato oggi alla terza generazione», sottolinea Andrea Giustacchini, proprietario di Camping Europa Silvella insieme alla sua famiglia. «Ma soprattutto è il successo di una squadra giovane e motivata. In un settore sempre più tecnologico, il valore umano e relazionale resta un fattore competitivo decisivo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
campeggioCamping Europa SilvellaAnwb Award 2026San Felice del Benaco
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario