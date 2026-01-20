Lago di Garda, l’Europa Silvella è il miglior campeggio secondo Anwb

Il turismo open-air del Lago di Garda si conferma tra i segmenti più dinamici dell’ospitalità europea. A rafforzarne il posizionamento contribuisce il riconoscimento assegnato a Camping Europa Silvella di San Felice del Benaco, premiato con l’Anwb Award 2026 come «Best family friendly campsite» nel corso dei PiNCamp Gala 2026 di Stoccarda, tenutisi durante la fiera Cmt (Caravan, motor, touristik), tra i principali appuntamenti internazionali del settore.

La storia

La struttura – fondata nel 1958 da nonno Cesare – appartiene oggi alla terza generazione della famiglia salodiana: alla guida del campeggio accanto a papà Francesco Giustacchini e mamma Lucia ci sono i figli Andrea e Federico. Il premio, assegnato nell’ambito di uno degli eventi di riferimento per l’industria del campeggio europeo, ha un valore che va oltre la dimensione simbolica. Gli ANWB Award nascono infatti dalle votazioni degli utenti di anwbcamping.nl, il più importante portale olandese dedicato al turismo open-air, e rappresentano un indicatore diretto delle preferenze della domanda internazionale, in particolare dei mercati del Nord Europa, strategici per il Garda.

Il riconoscimento si inserisce in un contesto di crescita strutturale del comparto open-air, sempre più orientato verso formule di glamping e ospitalità di alta gamma, in grado di intercettare una domanda disposta a investire in vacanze outdoor senza rinunciare a comfort e servizi tipici dell’hôtellerie. Un’evoluzione che sul lago di Garda ha trovato terreno fertile, grazie a una rete di operatori capaci di innovare e a un territorio che continua ad attrarre capitali e flussi turistici internazionali.

«Questo premio è il risultato di un percorso imprenditoriale iniziato nel 1958 e arrivato oggi alla terza generazione», sottolinea Andrea Giustacchini, proprietario di Camping Europa Silvella insieme alla sua famiglia. «Ma soprattutto è il successo di una squadra giovane e motivata. In un settore sempre più tecnologico, il valore umano e relazionale resta un fattore competitivo decisivo».